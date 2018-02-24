Вблизи Каира обнаружен некрополь с сокровищами эпохи Древнего Египта
Археологам в ходе раскопок, проводимых вблизи Каира, удалось обнаружить некрополь, хранивший сокровища эпохи Древнего Египта. Об этом сообщил Халеда аль-Аннани, пребывающий на должности министра государства по делам древности.
По словам министра, раскопки проводились в районе Туна эль-Джабаль, размещенном к югу от Каира. Найденный там некрополь достаточно габаритный, и всего он насчитывает восемь гробниц, где размещается порядка 40 саркофагов. Оказалось, что захоронения осуществлялись в разные периоды древнеегипетской истории, охватывающей отрезок от Позднего царства и вплоть до эпохи Птолемеев. Преимущественно останки принадлежат чиновникам, а также местным жрецам. Помимо того, в гробнице находились некоторые артефакты, среди которых и погребальные статуэтки.
По словам экспертов, это открытие можно считать одним из наиболее существенных в археологии непосредственно на территории Египта за последние годы. Работы специалистов в Туна эль-Джабаль могут растянуться на еще по меньшей мере пять лет.
По словам министра, раскопки проводились в районе Туна эль-Джабаль, размещенном к югу от Каира. Найденный там некрополь достаточно габаритный, и всего он насчитывает восемь гробниц, где размещается порядка 40 саркофагов. Оказалось, что захоронения осуществлялись в разные периоды древнеегипетской истории, охватывающей отрезок от Позднего царства и вплоть до эпохи Птолемеев. Преимущественно останки принадлежат чиновникам, а также местным жрецам. Помимо того, в гробнице находились некоторые артефакты, среди которых и погребальные статуэтки.
По словам экспертов, это открытие можно считать одним из наиболее существенных в археологии непосредственно на территории Египта за последние годы. Работы специалистов в Туна эль-Джабаль могут растянуться на еще по меньшей мере пять лет.
Автор: Марина Вебер