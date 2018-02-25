Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018
exclusive / Авто

Zotye назвала дату старта продаж нового внедорожника T500
Компания Zotye назвала дату начала реализации внедорожника модели T500. Согласно маркетинговых планов производителя, автомобиль начнёт поступать к дилерским компаниям в Поднебесной с 7 марта, кроссовер будет предложен в шести комплектациях.

Zotye назвала дату старта продаж нового внедорожника T500

Эксперты отмечают массивную переднюю часть кузова, компактный передний бампер и зауженные светодиодные головные фары. Подфарники ходового света вмонтированы в специальные ниши, по бокам кузова имеются выштамповки. Особо отмечены увеличенные колёсные арки, на крыше установлены эллинги. Под капотом базовой версии Zotye T500 расположен 1,5-литровый турбированный бензиновый мотор, вырабатывающий в максимуме 156 л. с. В качестве трансмиссии производителем предложена классическая 5-ступенчатая МКПП, в «люксовой» версии предусмотрен 6-диапазонный «робот», имеющий два сцепления. Автомобиль выпущен в переднеприводном варианте.

Длина новинки составляет 4632 мм, ширина - 1850 мм, высота - 1695 мм. Колёсная база кроссовера не превышает 2700 мм при дорожном просвете 195 мм. Стоимость нового автомобиля сегмента SUV на территории Китая будет варьироваться от 78,8 до 123,8 тыс. юаней (от 770,5 тыс. до 1,11 млн рублей).

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 05:30
Читайте также
Спортсмены из Южной Кореи и КНДР прошли вместе на
Жители Кировска получили предупреждение от МЧС о
ВМФ России получит новый авианосец
Художница обвинила журнал Maxim в воровстве
Финальный зачет: Самые яркие, необычные и
Российские налоговики выявляют «серые схемы» за
YouTube заблокировал видео с поющими гимн на
Ковальчук считает победу сборной России по хоккею
Звезда “Танцев” Екатерина Решетникова
Хоккеиста Гусева из России признали лучшим
Умер бывший главный конструктор «АвтоВАЗа» и
В России рухнули цены на дешевые смартфоны от
Добавление комментария
Последние новости
25.02, 17:44 Ученые определили наиболее безопасную для жизни страну
25.02, 17:33 Спортсмены из Южной Кореи и КНДР прошли вместе на
25.02, 17:24 СМИ сообщают о расставании Эвана Макгрегора с молодой
25.02, 17:20 Американские ученые создали искусственный глаз
25.02, 17:14 В Минобороны РФ рассказали о создании сверхзвукового
25.02, 17:05 NY Post назвала хоккеистов из РФ, выигравших ОИ-2018,
25.02, 16:55 Жители Кировска получили предупреждение от МЧС о морозах
25.02, 16:44 Канадские ученые через электроэнцефалограф прочитали
25.02, 16:35 Ким Уайлд рассказала о встрече с НЛО 9 лет назад
25.02, 16:26 Артист «Цирка Запашного» Мартынов упал из-за
25.02, 16:19 Путин после победы сборной по хоккею на ОИ лично
25.02, 16:10 Пользователи Сети раскритиковали Любовь Успенскую за
25.02, 16:00 В Сети появилось первое фото флагманского смартфона
25.02, 15:49 Ученые назвали продукты-провокаторы камней в почках
25.02, 15:40 Регина Тодоренко и Влад Топалов работают над совместным
25.02, 15:30 Кросс-купе Volvo XC50 засветилось на первых рендерах
25.02, 15:18 ВМФ России получит новый авианосец
25.02, 15:10 Диетологи установили влияние на снижение веса качества
25.02, 14:58 Художница обвинила журнал Maxim в воровстве
25.02, 14:50 Финальный зачет: Самые яркие, необычные и запоминающиеся