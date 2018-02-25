Zotye назвала дату старта продаж нового внедорожника T500
Компания Zotye назвала дату начала реализации внедорожника модели T500. Согласно маркетинговых планов производителя, автомобиль начнёт поступать к дилерским компаниям в Поднебесной с 7 марта, кроссовер будет предложен в шести комплектациях.
Эксперты отмечают массивную переднюю часть кузова, компактный передний бампер и зауженные светодиодные головные фары. Подфарники ходового света вмонтированы в специальные ниши, по бокам кузова имеются выштамповки. Особо отмечены увеличенные колёсные арки, на крыше установлены эллинги. Под капотом базовой версии Zotye T500 расположен 1,5-литровый турбированный бензиновый мотор, вырабатывающий в максимуме 156 л. с. В качестве трансмиссии производителем предложена классическая 5-ступенчатая МКПП, в «люксовой» версии предусмотрен 6-диапазонный «робот», имеющий два сцепления. Автомобиль выпущен в переднеприводном варианте.
Длина новинки составляет 4632 мм, ширина - 1850 мм, высота - 1695 мм. Колёсная база кроссовера не превышает 2700 мм при дорожном просвете 195 мм. Стоимость нового автомобиля сегмента SUV на территории Китая будет варьироваться от 78,8 до 123,8 тыс. юаней (от 770,5 тыс. до 1,11 млн рублей).
Эксперты отмечают массивную переднюю часть кузова, компактный передний бампер и зауженные светодиодные головные фары. Подфарники ходового света вмонтированы в специальные ниши, по бокам кузова имеются выштамповки. Особо отмечены увеличенные колёсные арки, на крыше установлены эллинги. Под капотом базовой версии Zotye T500 расположен 1,5-литровый турбированный бензиновый мотор, вырабатывающий в максимуме 156 л. с. В качестве трансмиссии производителем предложена классическая 5-ступенчатая МКПП, в «люксовой» версии предусмотрен 6-диапазонный «робот», имеющий два сцепления. Автомобиль выпущен в переднеприводном варианте.
Длина новинки составляет 4632 мм, ширина - 1850 мм, высота - 1695 мм. Колёсная база кроссовера не превышает 2700 мм при дорожном просвете 195 мм. Стоимость нового автомобиля сегмента SUV на территории Китая будет варьироваться от 78,8 до 123,8 тыс. юаней (от 770,5 тыс. до 1,11 млн рублей).
Автор: Семен Зайцев