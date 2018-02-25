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Старт продаж ПК Notebook Air Quad-Core i7 намечен на 27 февраля
Продажи портативного Notebook Air Quad от Xiaomi, оборудованного чипом Core i7, официально начнутся уже 27 февраля. Стоимость девайса стартует от отметки в 950 долларов.

Старт продаж ПК Notebook Air Quad-Core i7 намечен на 27 февраля

Notebook Air Quad, функционирующий на базе Core i7, получил экран на 13,3 дюймов с форматом Full HD. Благодаря наличию стекла Corning Gorilla Glass 3 устройству обеспечена защита от повреждений. В качестве графического ускорителя в данном продукте выступает NVIDIA GeForce MX150 с объемом памяти в 2 ГБ. Посредством интерфейса HDMI у пользователей появится возможность вывести картинку на внешний монитор или, к примеру, телевизор.

В качестве ОЗУ для Notebook Air Quad от компании Xiaomi предусмотрено 8 ГБ памяти DDR4. Кроме того, присутствует также твердотельный накопитель PCle SSD, рассчитанный на 256 ГБ. Толщина ноутбука не достигает и 15 мм, пока его вес составляет не более 1,3 кг. Приобрести портативный компьютер возможность появиться уже со следующей недели, 27 февраля.

Ранее официально стартовала возможность оформить предзаказ на планшетный ARM-компьютер HP Envy x2.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 06:02
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