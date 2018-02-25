В 1Password появилась функция сравнения любого пароля с ранее похищенными
В программе 1Password появилась функция, которая сравнит любой пароль с ранее похищенными. При положительном результате его лучше поменять.
Для того, чтобы пользоваться программой, необходимо пройти регистрацию и выбрать «Open Vault» и найти нужный элемент. На ПК под управлением ОС от Apple нужно нажать и удерживать комбинацию кнопок Shift-Control-Option-C, а в Windows необходимо использовать Shift+Ctrl+Alt+C. Следующее действие - сравнить пароль с базой похищенных от Троя Ханта.
Это эксперт в области информационной безопасности, который собрал когда-либо украденные в Сети пароли, а их насчитывается у него до 500 млн штук. Все получены после глубокого изучения разных взломов. Некоторые могут испугаться, что их проверяемый пароль может попасть не в те руки, но это не так. Информация кодируется по алгоритму SHA-1 и туда, и обратно при проверке отправляются только первые 5 символов кода из 40. Совпавший пароль не всегда значит украденный, возможно, просто кто-то использовал такой же при другой проверке.
Для того, чтобы пользоваться программой, необходимо пройти регистрацию и выбрать «Open Vault» и найти нужный элемент. На ПК под управлением ОС от Apple нужно нажать и удерживать комбинацию кнопок Shift-Control-Option-C, а в Windows необходимо использовать Shift+Ctrl+Alt+C. Следующее действие - сравнить пароль с базой похищенных от Троя Ханта.
Это эксперт в области информационной безопасности, который собрал когда-либо украденные в Сети пароли, а их насчитывается у него до 500 млн штук. Все получены после глубокого изучения разных взломов. Некоторые могут испугаться, что их проверяемый пароль может попасть не в те руки, но это не так. Информация кодируется по алгоритму SHA-1 и туда, и обратно при проверке отправляются только первые 5 символов кода из 40. Совпавший пароль не всегда значит украденный, возможно, просто кто-то использовал такой же при другой проверке.
Автор: Северов Андрей