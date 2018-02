Ubisoft отложила релиз нового дополнения для Assassin's Creed: Origins

Выхода дополнения The Curse of the Pharaohs теперь не стоит ждать ранее, чем 13 марта этого года, а значит поклонникам Assassin's Creed: Origins придется терпеть на неделю дольше изначально озвученных сроков. Чтобы немного подогреть интерес общественности, Ubisoft поделился с широкими массами новым геймплейным роликом.Ожидается, что в сюжетном дополнении главный герой последней из вышедших частей Assassin's Creed должен отправиться в Долину Царей. Там персонажа ожидают Фивы, которые заполнили ожившие фараоны. Для успокоения нечести геймерам придется использовать всевозможные порталы, а также скрывающиеся в пирамидах загробные зоны. Предполагается, что в The Curse of the Pharaohs появится больше колоритных врагов, среди которых и громадных размеров фараоны.Ранее стало известно, что нового Assassin’s Creed могут посвятить Китаю.