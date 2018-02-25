Huawei готовится выпустить бюджетный смартфон модели Y3
Китайская компания Huawei готовится выпустить на рынок смартфон Y3, модель относится к бюджетному сегменту. Гаджет начального уровня получил 5-дюймовый дисплей с разрешением 854 x 480 пикселей.
По информации сетевых источников, новинку анонсируют в самое ближайшее время. Девайс работает при помощи процессора MediaTek MT6737M, он имеет четыре вычислительных ядра модели Cortex-A53, при базовой тактовой частоте на уровне 1,1 ГГц. В качестве операционной системы (ОС) используется Android 8.1.0, новинка получила кодовое обозначение CAG L-22. Объем памяти бюджетного изделия находится на уровне 917 МБ, гаджет получил графический ускоритель Mali-T720 GPU. Смартфон китайского производителя имеет возможность расширения памяти за счёт встраиваемого флеш-модуля предельной вместимостью 8 ГБ. Питание аппарата обеспечивает аккумулятор ёмкостью 2200 мАч.
Номинальный вольтаж батареи составляет 3,8 Вольт, стоимость изделия находится на уровне 80 долларов США. Huawei является третьим по величине производителем смартфонов после американской Apple и южнокорейской Samsung. На протяжении 2017 года компания продала 153,1 млн гаджетов, что составляет 10,4% мирового рынка.
По информации сетевых источников, новинку анонсируют в самое ближайшее время. Девайс работает при помощи процессора MediaTek MT6737M, он имеет четыре вычислительных ядра модели Cortex-A53, при базовой тактовой частоте на уровне 1,1 ГГц. В качестве операционной системы (ОС) используется Android 8.1.0, новинка получила кодовое обозначение CAG L-22. Объем памяти бюджетного изделия находится на уровне 917 МБ, гаджет получил графический ускоритель Mali-T720 GPU. Смартфон китайского производителя имеет возможность расширения памяти за счёт встраиваемого флеш-модуля предельной вместимостью 8 ГБ. Питание аппарата обеспечивает аккумулятор ёмкостью 2200 мАч.
Номинальный вольтаж батареи составляет 3,8 Вольт, стоимость изделия находится на уровне 80 долларов США. Huawei является третьим по величине производителем смартфонов после американской Apple и южнокорейской Samsung. На протяжении 2017 года компания продала 153,1 млн гаджетов, что составляет 10,4% мирового рынка.
Автор: Семен Зайцев