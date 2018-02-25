Звезда “Кривого зеркала” Александр Морозов признался в наркозависимости
Александр Морозов, звезда “Кривого зеркала”, открыто признался в наркозависимости. Прием запрещенных препаратов продолжался в течение нескольких лет, однако свою проблему он скрывал от общественности.
Александр Морозов считается одним из наиболее запоминающихся представителей “Кривого зеркала”, поскольку там у него имеется достаточно яркий образ. Хотя он часто выступает с концертами, свою личную жизнь артист предпочитает скрывать. В рамках шоу “Привет, Андрей!” юморист решил сделать исключение, рассказав некоторые личные вещи о себе. Оказалось, что несколько лет Морозов страдал от наркозависимости.
Единственным, кто был осведомлен о проблеме звезды “Кривого зеркала”, являлась его мама. Он не любит вспоминать тот период своей жизни, хотя не пытается отрицать, что в сложившейся ситуации виноват сам. Бывали периоды, когда артист переставал узнавать сам себя. Сейчас Александр Морозов выражает готовность оказать поддержку всем, кто столкнулся с аналогичной проблемой, поскольку понимает, как трудно бывает выбраться.
Александр Морозов считается одним из наиболее запоминающихся представителей “Кривого зеркала”, поскольку там у него имеется достаточно яркий образ. Хотя он часто выступает с концертами, свою личную жизнь артист предпочитает скрывать. В рамках шоу “Привет, Андрей!” юморист решил сделать исключение, рассказав некоторые личные вещи о себе. Оказалось, что несколько лет Морозов страдал от наркозависимости.
Единственным, кто был осведомлен о проблеме звезды “Кривого зеркала”, являлась его мама. Он не любит вспоминать тот период своей жизни, хотя не пытается отрицать, что в сложившейся ситуации виноват сам. Бывали периоды, когда артист переставал узнавать сам себя. Сейчас Александр Морозов выражает готовность оказать поддержку всем, кто столкнулся с аналогичной проблемой, поскольку понимает, как трудно бывает выбраться.
Автор: Марина Вебер