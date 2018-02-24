На дорожных тестах замечен новый кроссовер Mercedes-Benz GLE
В Европе в ходе дорожных испытаний заметили новый кроссовер Mercedes-Benz GLE, речь идёт о новом поколении автомобиля. Новинка в настоящее время проходит тесты на дорогах общего пользования, ходовая часть и двигатель проверяются в реальных условиях.
Кузов нового немецкого автомобиля сегмента SUV на время дорожных тестов укрыли камуфляжной пленкой. По информации сетевых источников, мировой общественности машину представят в начале марта в ходе Женевского ежегодного автосалона. Эксперты отмечают обтекаемый кузов кроссовера в отличие от его предшественника. Новинка построена на платформе MRA, она также используется для модели GLE E-Class. Эксперты отмечают компактный передний бампер, в нишах отсутствуют подфарники ходового света. Колёсные арки увеличены, в боковых частях кузова имеются выштамповки.
Под капотом новинки размещён 6-цилиндровый турбированный бензиновый двигатель, в дальнейшем предусматривается появление гибридной версии компактного западногерманского кроссовера. Более подробная информация о технических характеристиках нового Mercedes-Benz GLE появится в начале марта.
Кузов нового немецкого автомобиля сегмента SUV на время дорожных тестов укрыли камуфляжной пленкой. По информации сетевых источников, мировой общественности машину представят в начале марта в ходе Женевского ежегодного автосалона. Эксперты отмечают обтекаемый кузов кроссовера в отличие от его предшественника. Новинка построена на платформе MRA, она также используется для модели GLE E-Class. Эксперты отмечают компактный передний бампер, в нишах отсутствуют подфарники ходового света. Колёсные арки увеличены, в боковых частях кузова имеются выштамповки.
Под капотом новинки размещён 6-цилиндровый турбированный бензиновый двигатель, в дальнейшем предусматривается появление гибридной версии компактного западногерманского кроссовера. Более подробная информация о технических характеристиках нового Mercedes-Benz GLE появится в начале марта.
Автор: Семен Зайцев