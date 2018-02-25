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В марте стартуют продажи родстера BMW i8 за $164 тысячи
В марте 2018 года на рынке США официально стартуют продажи нового родстера BMW i8 от немецкого производителя. Начальная стоимость модели составит порядка 164,3 тысячи долларов.

В марте стартуют продажи родстера BMW i8 за $164 тысячи

После выхода на рынок BMW i8 обзаведется колесными дисками на 20 дюймов из легкого сплава, также предусмотрен подогрев сидений. Под капотом разместился гибридный мотор объемом 1.5 литра, доступный в паре с электромотором. Установка способна генерировать порядка 374 лошадиных сил, поэтому до 96 км/час родстер в состоянии разгоняться всего за 4,4 секунды. Максимальная скорость новинки составляет 250 км/час. На электротяге BMW i8 сможет преодолевать немногим больше 50 км.

Для авто предусмотрено множество дополнительных функций и возможностей, однако за них придется заплатить. К примеру, за фирменные лазерные фары придется помимо 164 тысяч отдать еще 6,3 тысячи.

Ранее также стало известно, что в рамках Женевского автосалона может состояться официальный дебют концепта BMW M8 Gran Coupe.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 08:05
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