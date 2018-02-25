В марте стартуют продажи родстера BMW i8 за $164 тысячи
В марте 2018 года на рынке США официально стартуют продажи нового родстера BMW i8 от немецкого производителя. Начальная стоимость модели составит порядка 164,3 тысячи долларов.
После выхода на рынок BMW i8 обзаведется колесными дисками на 20 дюймов из легкого сплава, также предусмотрен подогрев сидений. Под капотом разместился гибридный мотор объемом 1.5 литра, доступный в паре с электромотором. Установка способна генерировать порядка 374 лошадиных сил, поэтому до 96 км/час родстер в состоянии разгоняться всего за 4,4 секунды. Максимальная скорость новинки составляет 250 км/час. На электротяге BMW i8 сможет преодолевать немногим больше 50 км.
Для авто предусмотрено множество дополнительных функций и возможностей, однако за них придется заплатить. К примеру, за фирменные лазерные фары придется помимо 164 тысяч отдать еще 6,3 тысячи.
Ранее также стало известно, что в рамках Женевского автосалона может состояться официальный дебют концепта BMW M8 Gran Coupe.
После выхода на рынок BMW i8 обзаведется колесными дисками на 20 дюймов из легкого сплава, также предусмотрен подогрев сидений. Под капотом разместился гибридный мотор объемом 1.5 литра, доступный в паре с электромотором. Установка способна генерировать порядка 374 лошадиных сил, поэтому до 96 км/час родстер в состоянии разгоняться всего за 4,4 секунды. Максимальная скорость новинки составляет 250 км/час. На электротяге BMW i8 сможет преодолевать немногим больше 50 км.
Для авто предусмотрено множество дополнительных функций и возможностей, однако за них придется заплатить. К примеру, за фирменные лазерные фары придется помимо 164 тысяч отдать еще 6,3 тысячи.
Ранее также стало известно, что в рамках Женевского автосалона может состояться официальный дебют концепта BMW M8 Gran Coupe.
Автор: Марина Вебер