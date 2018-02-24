"Дом-2": Майя Донцова после жесткой диеты оказалась в шаге от анорексии
Участница телешоу "Дом-2" Майя Донцова после жесткой диеты на огурцах оказалась в шаге от анорексии. Уже стало страдать ее эмоциональное состояние.
Ранее звезда периметра "Дома-2" Майя Донцова могла продемонстрировать интересные формы, но сейчас ее тяжело узнать. Она сознательно мучает организм и экстремальными темпами продолжает худеть. Девушка уже дошла до 47 кг при 170 см роста. В жарких странах рацион состоял из воды и огурцов. Ранее, по ее признанию, она потеряла всего 6 см талии и ей этого оказалось мало. Сейчас параллельно идут занятия спортом.
Подписчиков начало пугать такое стремительное уменьшение фигуры и они уже умоляют Донцову остановиться, ведь так недалеко и до анорексии. К тому же ухудшилось эмоциональное состояние, она стала испытывать резкие перепады настроения, стала преобладать раздражительность.
Ранее звезда периметра "Дома-2" Майя Донцова могла продемонстрировать интересные формы, но сейчас ее тяжело узнать. Она сознательно мучает организм и экстремальными темпами продолжает худеть. Девушка уже дошла до 47 кг при 170 см роста. В жарких странах рацион состоял из воды и огурцов. Ранее, по ее признанию, она потеряла всего 6 см талии и ей этого оказалось мало. Сейчас параллельно идут занятия спортом.
Подписчиков начало пугать такое стремительное уменьшение фигуры и они уже умоляют Донцову остановиться, ведь так недалеко и до анорексии. К тому же ухудшилось эмоциональное состояние, она стала испытывать резкие перепады настроения, стала преобладать раздражительность.
Автор: Северов Андрей