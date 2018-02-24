“Дом-2”: Лиза Триандафилиди начала интересоваться мужчиной Ольги Бузовой
Лиза Триандафилиди вновь увлеклась участником “Дома-2” Романом Гриценко. В частности, девушка активно интересуется личной жизнью домочадца и нелицеприятно высказывается о Кате Зиновьевой.
Многие заметили, что в последнее время Триандафилиди старается держаться подальше от других домочадцев, проводя свое время с Алексеем Чайчицем. Однако по приезду на Остров любви Гриценко настроение звезды “Дома-2” резко переменилось. В частности, она стала чаще появляться “на людях”, задавая молодому человеку вопросы о его личной жизни. Кроме того, Триандафилиди начала резко высказываться в адрес Зиновьевой, критикуя ее внешность.
Многих зрителей такое поведение звезды телестройки смущает, ведь ее “соперница” еще даже не встречается с Гриценко. Кроме того, Чайчиц к ней хорошо относится и практически носит на руках, но девушке все равно мало. Сам Роман после отказа со стороны Ольги Бузовой стал одним из наиболее завидных женихов на “Доме-2”.
Ранее Бузова выразила готовность помочь экс-ухажеру Гриценко построить новые отношения.
Многие заметили, что в последнее время Триандафилиди старается держаться подальше от других домочадцев, проводя свое время с Алексеем Чайчицем. Однако по приезду на Остров любви Гриценко настроение звезды “Дома-2” резко переменилось. В частности, она стала чаще появляться “на людях”, задавая молодому человеку вопросы о его личной жизни. Кроме того, Триандафилиди начала резко высказываться в адрес Зиновьевой, критикуя ее внешность.
Многих зрителей такое поведение звезды телестройки смущает, ведь ее “соперница” еще даже не встречается с Гриценко. Кроме того, Чайчиц к ней хорошо относится и практически носит на руках, но девушке все равно мало. Сам Роман после отказа со стороны Ольги Бузовой стал одним из наиболее завидных женихов на “Доме-2”.
Ранее Бузова выразила готовность помочь экс-ухажеру Гриценко построить новые отношения.
Автор: Марина Вебер