В Renault рассказали о главных секретах болида RS18
В компании Renault FI рассказали об основных секретах болида RS18, презентация новинки состоялась несколько дней назад. Эксперты отмечают, что дизайн спортивной машины практически не изменился с прежнего сезона.
Версия 2018 года сохранила прежние дизайнерские решения. Сириль Абитбуль, глава Renault F1 – «формульного» подразделения французского производителя, заявил в массмедиа, что компания в ходе презентации показала лишь основные изменения болида. Абитбуль подчеркнул, что в ходе мероприятия была показана обновлённая ливрея Renault. С более глубокими изменениями общественность ознакомят не ранее, чем начнутся первые тесты. По информации главы Renault F1, в межсезонье инженеры команды проделали достаточно серьёзную работу.
Вслед за этим было отмечено, что Renault, также как и остальные «конюшни», будет и далее модернизировать машину, причём до последнего момента. Представленный болид не является окончательной версией, в рамках испытаний он будет модернизироваться. В Мельбурне общественности представят доработанную модель, она будет иметь ещё больше отличий.
Версия 2018 года сохранила прежние дизайнерские решения. Сириль Абитбуль, глава Renault F1 – «формульного» подразделения французского производителя, заявил в массмедиа, что компания в ходе презентации показала лишь основные изменения болида. Абитбуль подчеркнул, что в ходе мероприятия была показана обновлённая ливрея Renault. С более глубокими изменениями общественность ознакомят не ранее, чем начнутся первые тесты. По информации главы Renault F1, в межсезонье инженеры команды проделали достаточно серьёзную работу.
Вслед за этим было отмечено, что Renault, также как и остальные «конюшни», будет и далее модернизировать машину, причём до последнего момента. Представленный болид не является окончательной версией, в рамках испытаний он будет модернизироваться. В Мельбурне общественности представят доработанную модель, она будет иметь ещё больше отличий.
Автор: Семен Зайцев