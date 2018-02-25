Конспирологи расслышали звуки во время миссии "Аполлон-15"
Конспирологи заявили, что миссия "Аполлон-15", в рамках которой американцы высаживались на Луну, постановочная. Интернет-эксперты проанализировали запись этого путешествия и заявили, что расслышали звуки, чего быть в условиях космоса не может.
Так, первым рассказал о находке конспиролог Streetcap1. Проанализировав запись он заявил, что слышал стук, когда астронавт работает на Луне. Он настаивает на том, что такого в условиях вакуума быть не может, поскольку звук - это колебания воздуха, коего в космосе нет. Связь с космонавтами осуществлялась через гарнитуру, сигналы которой камеры также не могли зафиксировать.
Так, первым рассказал о находке конспиролог Streetcap1. Проанализировав запись он заявил, что слышал стук, когда астронавт работает на Луне. Он настаивает на том, что такого в условиях вакуума быть не может, поскольку звук - это колебания воздуха, коего в космосе нет. Связь с космонавтами осуществлялась через гарнитуру, сигналы которой камеры также не могли зафиксировать.
"Вывод: либо на Луне есть воздух, либо NASA подделали программу "Аполлон-15", - заявил конспиролог.
Автор: Екатерина Кузнецова