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В Омске маршрутный автобус с пассажирами врезался в столб
В Омске, на улице Богдана Хмельницкого, рядом с театром «Галёрка», произошло ДТП, маршрутный автобус ПАЗ врезался в столб. В Управлении ГИБДД по региону сообщили, что в результате аварии никто серьёзно не пострадал.

В Омске маршрутный автобус с пассажирами врезался в столб

В ходе осмотра места дорожного происшествия было установлено, что в ДТП попал автобус маршрута № 49. По данным очевидцев, в момент аварии в транспортном средстве пассажиров находилась немного. Согласно одной из версий, причиной случившегося могла стать усталость водителя. Некоторые очевидцы предположили, что если бы автобус был полон пассажирами, последствия могли бы иметь негативный характер.

По факту произошедшего региональными правоохранительными органами проводится доследственная проверка. ДТП произошло 24 февраля. В соцсетях выразили мнение, что администрации перевозчика необходимо контролировать загруженность водителей.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 08:31
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