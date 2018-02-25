Инсайдер опубликовал официальные изображения смартфонов Alcatel 1X, 3 и 3X
Инсайдер Эван Блэсс разместил в соцсети официальные изображения Alcatel 1X, Alcatel 3 и Alcatel 3X. Презентация смартфонов запланирована на грядущую неделю в испанской столице.
Судя по снимкам, корпус первого девайса специалисты покрыли в стиле Sandstone, ранее использованным компанией OnePlus. Соотношение сторон дисплея Alcatel 1X – 18:9. Модель считается бюджетной, потому не будет оснащена дактилоскопическим датчиком. Что касается Alcatel 3, лицевая панель гаджета имеет схожий дизайн, сзади инженеры установили одинарную камеру и сканер отпечатка пальца. Alcatel 3X отличается от «собратьев» сдвоенной основной камерой и особой обработкой задней панели.
Технические характеристики новинок портал «Актуальные новости» представлял ранее.
Судя по снимкам, корпус первого девайса специалисты покрыли в стиле Sandstone, ранее использованным компанией OnePlus. Соотношение сторон дисплея Alcatel 1X – 18:9. Модель считается бюджетной, потому не будет оснащена дактилоскопическим датчиком. Что касается Alcatel 3, лицевая панель гаджета имеет схожий дизайн, сзади инженеры установили одинарную камеру и сканер отпечатка пальца. Alcatel 3X отличается от «собратьев» сдвоенной основной камерой и особой обработкой задней панели.
Технические характеристики новинок портал «Актуальные новости» представлял ранее.
Автор: Воробьева Алина