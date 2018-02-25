Ученые назвали лекарства, провоцирующие сердечный приступ и инсульт
Ученые из Тайваня выяснили, какие лекарства способны провоцировать у человека развитие инсульта или сердечного приступа. В частности, речь идет об обезболивающих препаратах.
В список, составленный научными работниками, был внесен популярный ибупрофен. Кроме того, там также имеются напроксен, диклофенак, а еще мефенамовая кислота и целекоксиб, которые в состоянии привести к инсульту или даже сердечному приступу. При составлении выводов ученые изучили данные о почти 56 тысячах граждан, у которых фиксировалось повышенное давление. Оказалось, что каждый из указанных препаратов повышал риск проблем со здоровьем. Наибольший вред может нанести целекоксиб: один из 105 принимавших его человек в течение четырех недель сталкивался с инсультом или же сердечным приступом.
Второй по “опасности” оказался напроксен, где результат составил один из 214, немного уступает диклофенак — один из 245. На последних позициях стоят ибупрофен, а также наименее опасный из указанных препаратов — мефенамовая кислота.
В список, составленный научными работниками, был внесен популярный ибупрофен. Кроме того, там также имеются напроксен, диклофенак, а еще мефенамовая кислота и целекоксиб, которые в состоянии привести к инсульту или даже сердечному приступу. При составлении выводов ученые изучили данные о почти 56 тысячах граждан, у которых фиксировалось повышенное давление. Оказалось, что каждый из указанных препаратов повышал риск проблем со здоровьем. Наибольший вред может нанести целекоксиб: один из 105 принимавших его человек в течение четырех недель сталкивался с инсультом или же сердечным приступом.
Второй по “опасности” оказался напроксен, где результат составил один из 214, немного уступает диклофенак — один из 245. На последних позициях стоят ибупрофен, а также наименее опасный из указанных препаратов — мефенамовая кислота.
Автор: Марина Вебер