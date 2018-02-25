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Блогер Илья Варламов: В Ростове перед ЧМ-2018 разрушают исторические фасады зданий
Блогер Илья Варламов выразил обеспокоенность в связи с тем, что, по его мнению, центр Ростова-на-Дону требует внимания. Речь идёт о необходимости капитального ремонта зданий, они расположены в исторической части города.

Блогер Илья Варламов: В Ростове перед ЧМ-2018 разрушают исторические фасады зданий

Во всемирной сети Варламов разместил очередной отзыв о Ростове-на-Дону. Вначале популярный российский блогер напомнил, что в РФ в скором времени прибудут сотни тысяч болельщиков из многих стран мира, они посетят многие города. Фанаты, которые намерены принять участие в ожидаемом Чемпионате-2018, должны иметь очень хорошее впечатление о России, включая Ростов-на-Дону. Характеризуя центр города, блогер написал, что исторический центр развален и запущен, здания требуют ремонта. Уникальные архитектурные ансамбли, по мнению Варламова, «находятся на грани исчезновения».

Было отмечено, что власти решили навести порядок, но до чемпионата осталось всего несколько месяцев, «и можно не успеть». На сайте популярного пользователя В Сети размещены несколько снимков, включая фото с ходом реставрации бывшего домовладения русского купца Фёдора Попова на Газетном. Блогер отметил, что реконструкция фасадов проходит ужасно, отдельные элементы упрощают, лишая город уникальной архитектуры.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 09:14
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