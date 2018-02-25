При столкновении автобуса и грузовика под Воронежем погибли четверо человек
Под Воронежем зафиксировано ДТП с участием автобуса, а также грузового авто. По данным СМИ, ссылающихся на местные экстренные службы, вследствие аварии скончались четыре человека.
О происшествии на территории Воронежской области стало известно в ночь на воскресенье, 25 февраля, а отмечено оно в Бобровском районе. На трассе М-4 “Дон” ближе к 02:00 часам не смогли разминуться грузовой МАЗ и микроавтобус. Последний направлялся рейсом из Нальчика в Москву, а в салоне находились, предварительно, более 20 пассажиров. Вследствие ДТП четыре гражданина получили несовместимые с жизнью травмы. Известно, что еще порядка 17 человек доставлены до пункта назначения другим транспортом.
В ходе проверки сотрудникам МВД Воронежской области удалось выяснить, что по дороге у автобуса неожиданно возникли проблемы в работе мотора, поэтому водитель решил припарковать транспорт на обочине. Именно в это время по пока невыясненным причинам в заднюю часть микроавтобуса на скорости въехал МАЗ. Сейчас выясняются обстоятельства данного ДТП.
О происшествии на территории Воронежской области стало известно в ночь на воскресенье, 25 февраля, а отмечено оно в Бобровском районе. На трассе М-4 “Дон” ближе к 02:00 часам не смогли разминуться грузовой МАЗ и микроавтобус. Последний направлялся рейсом из Нальчика в Москву, а в салоне находились, предварительно, более 20 пассажиров. Вследствие ДТП четыре гражданина получили несовместимые с жизнью травмы. Известно, что еще порядка 17 человек доставлены до пункта назначения другим транспортом.
В ходе проверки сотрудникам МВД Воронежской области удалось выяснить, что по дороге у автобуса неожиданно возникли проблемы в работе мотора, поэтому водитель решил припарковать транспорт на обочине. Именно в это время по пока невыясненным причинам в заднюю часть микроавтобуса на скорости въехал МАЗ. Сейчас выясняются обстоятельства данного ДТП.
Автор: Марина Вебер