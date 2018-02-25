Поклонникам не понравилась коллекция «ужасной» обуви Аллы Пугачёвой
Алла Пугачёва поделилась с подписчиками Instagram фотоснимками образцов коллекции обуви для тёплого сезона под собственным именем, но реакция большинства комментаторов оказалась негативной. Поклонники отметили, что босоножки и туфли им не нравятся, так как они «ужасны» и подходят лишь для сельской местности, и то если там качественные дороги.
Фолловеры обвинили артистку в размещении в Instagram рекламы, ведь сама Примадонна не является разработчиком обуви, которая просто выпущена под маркой Alla Pugachova, существующей уже свыше двух десятилетий. Дизайнером «ужасных», по мнению многих фанатов певицы, изделий является Алёна Ахмадулина, уже имеющая аналогичный опыт работы с исполнительницей: год назад они вместе представили общественности эксклюзивную весенне-летнюю коллекцию обуви.
Ранее Алла Пугачёва рассказала о том, как стала жертвой мошенников.
Фолловеры обвинили артистку в размещении в Instagram рекламы, ведь сама Примадонна не является разработчиком обуви, которая просто выпущена под маркой Alla Pugachova, существующей уже свыше двух десятилетий. Дизайнером «ужасных», по мнению многих фанатов певицы, изделий является Алёна Ахмадулина, уже имеющая аналогичный опыт работы с исполнительницей: год назад они вместе представили общественности эксклюзивную весенне-летнюю коллекцию обуви.
Ранее Алла Пугачёва рассказала о том, как стала жертвой мошенников.
Автор: Воробьева Алина