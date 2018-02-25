Психологи определили пять нетипичных вещей, которые мужчинам нравится в женщинах
Психологи назвали важные моменты, благодаря которым мужчины активны в отношении девушек и женщин. Речь идёт о визуальном, эмоциональном и подсознательном восприятии представительниц противоположного пола.
Некоторые молодые женщины комплексуют из-за того, что носят оптические очки. Ученые не советуют менять их на контактные линзы, так как дамы в очках привлекают мужчин, это порождает сексуальные фантазии, их обладательница ассоциируется с хрупкостью и женской уверенностью. Вторым важным параметром является проявление гнева и злости, некоторые супруги специально выводят из равновесия своих жён, желая на подсознательном уровне увидеть проявление отрицательных эмоций. Мужчины считают, что в гневе их «другая половинка» становится красивее. Третьим аспектом является ношение женщинами клетчатых рубашек, в сознании представителей сильного пола такие элементы одежды ассоциируются с весёлый юностью и экспериментами в сфере гардероба.
Четвёртым параметром является наличие у дам небольшой груди, она к тому же должна быть упругой. Девушка или женщина с небольшим бюстом имеет более хрупкий вид, она очень женственна, такие качества всегда нравились мужчинам. Пятым важным параметром специалисты называют голос, особенно его тембр. Данный аспект способен привлечь внимание, тихая и неторопливая речь является признаком привлекательности.
Некоторые молодые женщины комплексуют из-за того, что носят оптические очки. Ученые не советуют менять их на контактные линзы, так как дамы в очках привлекают мужчин, это порождает сексуальные фантазии, их обладательница ассоциируется с хрупкостью и женской уверенностью. Вторым важным параметром является проявление гнева и злости, некоторые супруги специально выводят из равновесия своих жён, желая на подсознательном уровне увидеть проявление отрицательных эмоций. Мужчины считают, что в гневе их «другая половинка» становится красивее. Третьим аспектом является ношение женщинами клетчатых рубашек, в сознании представителей сильного пола такие элементы одежды ассоциируются с весёлый юностью и экспериментами в сфере гардероба.
Четвёртым параметром является наличие у дам небольшой груди, она к тому же должна быть упругой. Девушка или женщина с небольшим бюстом имеет более хрупкий вид, она очень женственна, такие качества всегда нравились мужчинам. Пятым важным параметром специалисты называют голос, особенно его тембр. Данный аспект способен привлечь внимание, тихая и неторопливая речь является признаком привлекательности.
Автор: Семен Зайцев