В Сети появились первые фото дисплеев iPhone X Plus
На просторах Сети обнародованы первые снимки дисплеев для нового iPhone X Plus. Как ожидается, именно этот флагман окажется одним из трех продуктов, которые Apple собирается представить в ближайшее время.
По данным портала MacX, в распоряжении которого появились снимки дисплея для iPhone X Plus, кадры получены на заводе компании LG, размещенном во Вьетнаме. Судя по фотографиям, можно предположить, что это действительно одна из частей будущего флагмана он “яблочной” компании.
Также эксперты обратили внимание на то, что вырез под камеру TrueDepth в данной ситуации примерно аналогичен тому, что и в случае со смартфоном iPhone X. При этом сразу несколько специалистов в этом году уже озвучивали предположение, что вышеупомянутая области может несколько уменьшиться в размерах. Впрочем, официально это не подтверждалось.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, компания Apple пошагово продемонстрировала пользователям принцип работы камеры, установленной непосредственно на iPhone.
По данным портала MacX, в распоряжении которого появились снимки дисплея для iPhone X Plus, кадры получены на заводе компании LG, размещенном во Вьетнаме. Судя по фотографиям, можно предположить, что это действительно одна из частей будущего флагмана он “яблочной” компании.
Также эксперты обратили внимание на то, что вырез под камеру TrueDepth в данной ситуации примерно аналогичен тому, что и в случае со смартфоном iPhone X. При этом сразу несколько специалистов в этом году уже озвучивали предположение, что вышеупомянутая области может несколько уменьшиться в размерах. Впрочем, официально это не подтверждалось.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, компания Apple пошагово продемонстрировала пользователям принцип работы камеры, установленной непосредственно на iPhone.
Автор: Марина Вебер