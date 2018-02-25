Екатерина Сюрина рассказала, как пела с Дмитрием Хворостовским в ночной рубашке

Она вспомнила, когда впервые встретилась со своим учителем Дмитрием Хворостовским. Это произошло в 1999 году, Екатерина Сюрина должна была вместе с ним выступать в партии Джильды. Ей было очень страшно рядом с такой звездой, да еще и с участием оркестра. Он тогда сильно поддержал певицу, Сюрина выступила удачно, будучи неопытной студенткой. Сейчас она очень переживает его смерть, как будто потеряла близкого родственника.В данный момент артистка проживает в Лос-Анджелесе, где у ее семьи свой дом. Со своим мужем познакомилась в Берлине во время работы. Чарльз Кастронов родом из Нью-Йорка, хотел стать рок-исполнителем и стал им, играл со своим коллективом по различным клубам, но как-то услышал оперу «Отелло» и заболел классической музыкой, теперь он также оперный певец.Отдыхает Екатерина Сюрина звезда с семьей в Калифорнии: купаются в океане, ездят в горы, посещают развлекательные парки. Дома она занимается разведением сада, шьет, лепит посуду из глины. Но звезда признается, что Америка слишком далеко от Европы, где они с мужем много работают, поэтому планируют переехать в Россию или в ЕС. Детей приучает, что они русские, хоть и растут в США, передает Starhit. Часто посещает Москву на рождественские праздники и восхищается световой иллюминацией города и тем, как он преобразился за последние годы.