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На MWC 2018 компания LG анонсировала флагманский смартфон V30S ThinQ
В рамках выставки MWC 2018 компания LG анонсировала широким массам флагманский V30S ThinQ, который фактически является новой версией V30/V30+. Как ожидается, устройство обзаведется увеличенным объемом памяти, а также набором полезных ИИ-функций.

На MWC 2018 компания LG анонсировала флагманский смартфон V30S ThinQ

Единственным существенным отличием V30S ThinQ от оригинала можно считать увеличенный объем памяти. В частности, в качестве ОЗУ теперь доступны не 4 ГБ, а 6 ГБ, пока объем встроенной памяти увеличился до 128 ГБ в стандартной модификации. В случае с V30+, на ПЗУ приходится 256 ГБ. Еще одним новшество устройства также можно считать ИИ-платформу ThinQ от LG. По факту, непосредственно на базе ИИ в смартфоне удалось реализовать систему распознавания объектов, которые оказались в поле зрения камер. Это значит, что при помощи ИИ-анализа девайс выберет и предложит наиболее подходящий режим съемки.

V30S ThinQ и V30S+ ThinQ в первое время будут предложены лишь в двух вариантах цвета, а в остальном модели полностью повторяют своих предшественников. Какой окажется стоимость гаджетов в LG пока официально не сообщили.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 10:06
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