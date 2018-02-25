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Hyundai и Toyota отзывают 110 тысяч авто из-за заводских дефектов
Компании Toyota и Hyundai официально объявили об отзыве в США и Канаде ранее произведенных автомобилей из-за заводских дефектов. Всего ремонту за счет производителей подлежат 110 тысяч транспортных средств.

Hyundai и Toyota отзывают 110 тысяч авто из-за заводских дефектов

По информации медиа-издания The Associated Press, североамериканское подразделение японской компания Toyota отзывает около 65 тысяч полноразмерных пикапов Tundra, а также внедорожников Sequoia. В японских внедорожных моделях обнаружен брак в электронной системе контроля устойчивости, блок может отключиться при движении автомобиля. Hyundai отзывает с рынка США и Канады 44 тысяч кроссоверов Santa Fe из-за проблем с рулевым колесом, данный элемент имеет ненадёжное крепление и может самопроизвольно отсоединится от рулевой колонки. Объявлено, что мероприятия начнутся с марта нынешнего года.

Азиатские производители не обладают информацией о возможных ДТП, произошедших по их вине, аварии могли иметь место вследствие названных неполадок. Особо отмечено, что все дефекты в автомобилях будут устранены бесплатно, их владельцы получат приглашения в сервисные центры.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 10:00
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