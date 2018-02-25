Смартфон Xiaomi Redmi 5 Plus продают по рекордно низкой цене
Китайская компания презентовала девайс Xiaomi Redmi 5 Plus в конце ушедшего года. В феврале цена на смартфон в версии 3/32 ГБ упала до рекордно низкой отметки.
Благодаря проводимой акции приобрести указанную модель можно всего за 9 тыс. рублей. За эти средства покупатель получит почти 6-дюймовый Xiaomi Redmi 5 Plus с разрешением FHD+ и двумя камерами (12 и 5 МП). Функциональность аппарата обеспечивается 8-ядерным чипом Qualcomm Snapdragon 625.
Ранее сообщалось о Xiaomi Redmi Note 5 с пересмотренной камерой.
Благодаря проводимой акции приобрести указанную модель можно всего за 9 тыс. рублей. За эти средства покупатель получит почти 6-дюймовый Xiaomi Redmi 5 Plus с разрешением FHD+ и двумя камерами (12 и 5 МП). Функциональность аппарата обеспечивается 8-ядерным чипом Qualcomm Snapdragon 625.
Ранее сообщалось о Xiaomi Redmi Note 5 с пересмотренной камерой.
Автор: Воробьева Алина