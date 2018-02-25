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На полигоне “Кучино” МЧС зафиксировало превышение концентрации сероводорода
На полигоне “Кучино” сотрудниками МЧС зафиксировано превышение концентрации сероводорода. Соответствующие сведения общественности предоставлены на сайте отечественного ведомства.

На полигоне “Кучино” МЧС зафиксировало превышение концентрации сероводорода

В сообщении МЧС поясняется, что на протяжении суток непосредственно на постах ГПБУ “Мосэкомониторинг” в районе полигона удалось отметить разовые концентрации по сероводороду, которые превышают допустимую норму. При этому в заявлении также представлены прогнозы Гидрометцентра, согласно которым погодные условия в Москве и, кроме того, Подмосковье, не должны повлечь за собой осложнение в пределах Московской области экологической обстановки.

Ситуация с полигоном “Купчино” уже усложнялась в декабре 2017 года, когда жители Москвы стали массово отправлять жалобы на распространяемые свалкой неприятные запахи. Ранее, летом прошлого года, Владимир Путин также распорядился позаботиться о том, чтобы полигон впоследствии был закрыт, поскольку он уже занимает площадь в почти 50 га, что позволяет рассмотреть участок даже из космоса.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 10:11
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