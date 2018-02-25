На полигоне “Кучино” МЧС зафиксировало превышение концентрации сероводорода
На полигоне “Кучино” сотрудниками МЧС зафиксировано превышение концентрации сероводорода. Соответствующие сведения общественности предоставлены на сайте отечественного ведомства.
В сообщении МЧС поясняется, что на протяжении суток непосредственно на постах ГПБУ “Мосэкомониторинг” в районе полигона удалось отметить разовые концентрации по сероводороду, которые превышают допустимую норму. При этому в заявлении также представлены прогнозы Гидрометцентра, согласно которым погодные условия в Москве и, кроме того, Подмосковье, не должны повлечь за собой осложнение в пределах Московской области экологической обстановки.
Ситуация с полигоном “Купчино” уже усложнялась в декабре 2017 года, когда жители Москвы стали массово отправлять жалобы на распространяемые свалкой неприятные запахи. Ранее, летом прошлого года, Владимир Путин также распорядился позаботиться о том, чтобы полигон впоследствии был закрыт, поскольку он уже занимает площадь в почти 50 га, что позволяет рассмотреть участок даже из космоса.
В сообщении МЧС поясняется, что на протяжении суток непосредственно на постах ГПБУ “Мосэкомониторинг” в районе полигона удалось отметить разовые концентрации по сероводороду, которые превышают допустимую норму. При этому в заявлении также представлены прогнозы Гидрометцентра, согласно которым погодные условия в Москве и, кроме того, Подмосковье, не должны повлечь за собой осложнение в пределах Московской области экологической обстановки.
Ситуация с полигоном “Купчино” уже усложнялась в декабре 2017 года, когда жители Москвы стали массово отправлять жалобы на распространяемые свалкой неприятные запахи. Ранее, летом прошлого года, Владимир Путин также распорядился позаботиться о том, чтобы полигон впоследствии был закрыт, поскольку он уже занимает площадь в почти 50 га, что позволяет рассмотреть участок даже из космоса.
Автор: Марина Вебер