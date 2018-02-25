Ученые рассказали об опасности парфюмов для здоровья
По мнению ученых, парфюм может стать причиной частых головных болей и различных аллергических реакций. Речь идёт о влиянии того или иного аромата на человека, что доказано новыми исследованиями.
Группа австралийских ученых выяснила, что головная боль (мигрень) и различные аллергические проявления в ряде случаев вызываются определёнными запахами, исходящими от духов, одеколонов, туалетной воды и другого парфюма. Влияние ароматизированных смесей на человека было определено в ходе наблюдений. Более 30% населения планеты Земля имеет повышенную чувствительность к различным душистым композициям, заявляют специалисты. С возрастом чувствительность к ним может увеличиваться, появляются различные реакции на коже и мигрени.
Аналогичное исследование проведено в Бразилии. По данным южноамериканских специалистов, более 70% населения континента склонно к устойчивым головным болям. Обычно самочувствие ухудшается после 30-минутного контакта с ароматическими смесями. Ученые сделали вывод, что уровень негативных реакций связан с синтетическими составляющими современного парфюма. Вещества провоцируют аллергию и устойчивые головные боли.
Группа австралийских ученых выяснила, что головная боль (мигрень) и различные аллергические проявления в ряде случаев вызываются определёнными запахами, исходящими от духов, одеколонов, туалетной воды и другого парфюма. Влияние ароматизированных смесей на человека было определено в ходе наблюдений. Более 30% населения планеты Земля имеет повышенную чувствительность к различным душистым композициям, заявляют специалисты. С возрастом чувствительность к ним может увеличиваться, появляются различные реакции на коже и мигрени.
Аналогичное исследование проведено в Бразилии. По данным южноамериканских специалистов, более 70% населения континента склонно к устойчивым головным болям. Обычно самочувствие ухудшается после 30-минутного контакта с ароматическими смесями. Ученые сделали вывод, что уровень негативных реакций связан с синтетическими составляющими современного парфюма. Вещества провоцируют аллергию и устойчивые головные боли.
Автор: Семен Зайцев