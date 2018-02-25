Эксперты рассказали о главных премьерах Женевского автосалона
Эксперты рассказали, каких премьер стоит ждать в рамках Женевского автосалона этого года. Масштабное мероприятие должно официально открыть свои двери уже через две недели.
Стартует автошоу в Женеве 6 марта, и бренд Mitsubishi планирует презентовать публике сразу две новинки. Речь идет о концептуальном e-Evolution, который впервые покажут в Европе, а также о Outlander PHEV 2019. Последняя модель должна получить ряд обновлений и новый двигатель. Не останется в стороне и Volkswagen, намеревающийся презентовать электрический седан Volkswagen I.D. Vizzion, и ожидается, что концепт-кар обзаведется полноценным автопилотом, поскольку на снимках модели отсутствует привычный для водителей руль.
В рамках Женевского автосалона также стоит ждать мировой премьеры концепта Viziv Tourer Concept от бренда Subaru, а еще впервые будет представлен кроссовер Lexus UX. Jaguar Land Rover, между тем, готова рассказать о новом Range Rover SV Coup, и, конечно, своими достижениями планируют похвастаться и другие производители.
Стартует автошоу в Женеве 6 марта, и бренд Mitsubishi планирует презентовать публике сразу две новинки. Речь идет о концептуальном e-Evolution, который впервые покажут в Европе, а также о Outlander PHEV 2019. Последняя модель должна получить ряд обновлений и новый двигатель. Не останется в стороне и Volkswagen, намеревающийся презентовать электрический седан Volkswagen I.D. Vizzion, и ожидается, что концепт-кар обзаведется полноценным автопилотом, поскольку на снимках модели отсутствует привычный для водителей руль.
В рамках Женевского автосалона также стоит ждать мировой премьеры концепта Viziv Tourer Concept от бренда Subaru, а еще впервые будет представлен кроссовер Lexus UX. Jaguar Land Rover, между тем, готова рассказать о новом Range Rover SV Coup, и, конечно, своими достижениями планируют похвастаться и другие производители.
Автор: Марина Вебер