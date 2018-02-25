В России рухнули цены на дешевые смартфоны от Samsung
Цены на дешевые смартфоны от Samsung рухнули в России. Так, на днях магазины корейской компании заявили об акции на модели S8, что вызвано предстоящей презентацией нового поколения гаджетов.
Заявлено о снижении цены Galaxy S8 на 50 долларов. В отдельных магазинах, представляющих данную модель, стоимость гаджета варьируется в пределах 700 -900 долларов, в зависимости от его комплектации.
На рынках России модификация с 32 Гб ПЗУ предлагается за 27 тыс. руб. При этом отмечается, что стартовали продажи с 35 тысяч рублей. S8 имеет обладает 5,8-дюймовым дисплеем разрешением на 2 К, 12-мегаписксельной камерой и процессором 835 Snapdragon.
Заявлено о снижении цены Galaxy S8 на 50 долларов. В отдельных магазинах, представляющих данную модель, стоимость гаджета варьируется в пределах 700 -900 долларов, в зависимости от его комплектации.
На рынках России модификация с 32 Гб ПЗУ предлагается за 27 тыс. руб. При этом отмечается, что стартовали продажи с 35 тысяч рублей. S8 имеет обладает 5,8-дюймовым дисплеем разрешением на 2 К, 12-мегаписксельной камерой и процессором 835 Snapdragon.
Автор: Сёмина Виктория