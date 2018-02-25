Астрофизики предупреждают о космических хакерах из Вселенной
Астрофизики предупредили об опасности, исходящей от так называемых космических хакеров. По информации учёных, представители внеземных цивилизаций могут осуществить кибератаки на человечество с целью запугать его.
Ученые Джон Лэрнед и Майкл Хиппке обеспокоенны потенциально возможными кибернетические атаками на землян. Об этом сообщает медиа-издание NBC News, ссылающегося на препринт статьи астрофизиков, опубликованной на WEB-ресурсе arXiv.org. По мнению исследователей, радиотелескопы способны зафиксировать сообщения, в которых находятся киберугрозы. Следует учесть опыт астрофизика Рене Хеллера из института Макса Планка. В 2017 году специалист предложил расшифровать поток из 1,902341 млн бита – продукта простых чисел (SETI Decrypt Challenge). Информация после декодирования была представлена в виде бело-черной пиксельной картинке.
Хиппке и Лэрнед считают, что такие сигналы нужно расшифровывать на бумажных носителях, в этом случае не будет никакого вреда земным системам радиосвязи. Но когда речь идёт о более сложной кодировке, без использования ЭВМ не обойтись. Для обработки внеземных посланий из Вселенной предложено проводить их на специально изолированных компьютерах.
Ученые Джон Лэрнед и Майкл Хиппке обеспокоенны потенциально возможными кибернетические атаками на землян. Об этом сообщает медиа-издание NBC News, ссылающегося на препринт статьи астрофизиков, опубликованной на WEB-ресурсе arXiv.org. По мнению исследователей, радиотелескопы способны зафиксировать сообщения, в которых находятся киберугрозы. Следует учесть опыт астрофизика Рене Хеллера из института Макса Планка. В 2017 году специалист предложил расшифровать поток из 1,902341 млн бита – продукта простых чисел (SETI Decrypt Challenge). Информация после декодирования была представлена в виде бело-черной пиксельной картинке.
Хиппке и Лэрнед считают, что такие сигналы нужно расшифровывать на бумажных носителях, в этом случае не будет никакого вреда земным системам радиосвязи. Но когда речь идёт о более сложной кодировке, без использования ЭВМ не обойтись. Для обработки внеземных посланий из Вселенной предложено проводить их на специально изолированных компьютерах.
Автор: Семен Зайцев