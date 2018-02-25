В Сеть утекло видео Galaxy S9 до премьеры
Презентация новых флагманов от Samsung – Galaxy S9 и S9+ – запланирована на 25 февраля, но ещё до премьеры в Сеть утекло видео ожидаемых новинок. Оно представляет собой рекламный ролик, демонстрирующий новые функции смартфонов.
Неожиданностью для поклонников бренда стала камера Galaxy S9 – она представляет собой новой «революционное» творение, оснащённое оптикой с переменной диафрагмой. Видео прорекламировало опции смартфона, направленные на защиту девайса от пыли и влаги. Кроме того, камера гаджета оснащена автоматическим переводчиком, работа которого аналогична таковой Google, 2-уровневой системой разблокировки.
В кадр попала и новая брендовая док-станция DeX Pad, значительно отличающаяся от своих предшественников. Galaxy S9 в ней можно расположить в положении лёжа, в то время как его дисплей выполняет роль тачпада, что крайне удобно для презентаций.
Ранее сообщалось о копировании разработчиками Xiaomi одной из технологий Samsung Galaxy S9.
Неожиданностью для поклонников бренда стала камера Galaxy S9 – она представляет собой новой «революционное» творение, оснащённое оптикой с переменной диафрагмой. Видео прорекламировало опции смартфона, направленные на защиту девайса от пыли и влаги. Кроме того, камера гаджета оснащена автоматическим переводчиком, работа которого аналогична таковой Google, 2-уровневой системой разблокировки.
В кадр попала и новая брендовая док-станция DeX Pad, значительно отличающаяся от своих предшественников. Galaxy S9 в ней можно расположить в положении лёжа, в то время как его дисплей выполняет роль тачпада, что крайне удобно для презентаций.
Ранее сообщалось о копировании разработчиками Xiaomi одной из технологий Samsung Galaxy S9.
Автор: Воробьева Алина