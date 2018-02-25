На трассе в Свердловской области легковушка повалила сосну
На территории Свердловской области легковое авто на скорости врезалось в дерево. По данным от представителей пресс-ведомства ГИБДД региона, от удара росшую при дороге сосну повалило.
Инцидент имел место в ночь на 25 февраля в пределах Серовской трассы. Вблизи населенного пункта Нейво-Рудянка легковое авто съехало в кювет. По словам очевидцев, внезапно его закрутило прямо на трассе, после чего легковой транспорт выехал за пределы проезжей части. Остановить авто смогло лишь его столкновение с сосной, росшей вблизи дороги. В ГИБДД позже рассказали, что удар оказался достаточно серьезным, настолько, что дерево буквально повалило.
В крови 50-летнего водителя правоохранители смогли обнаружить алкоголь, а выжить гражданину удалось благодаря везению. В частности, в транспорте сработали подушки безопасности, что, как считают эксперты, и спасло жителю Свердловской области жизнь. Авто получило серьезные механические повреждения, по факту аварии также организована проверка.
Инцидент имел место в ночь на 25 февраля в пределах Серовской трассы. Вблизи населенного пункта Нейво-Рудянка легковое авто съехало в кювет. По словам очевидцев, внезапно его закрутило прямо на трассе, после чего легковой транспорт выехал за пределы проезжей части. Остановить авто смогло лишь его столкновение с сосной, росшей вблизи дороги. В ГИБДД позже рассказали, что удар оказался достаточно серьезным, настолько, что дерево буквально повалило.
В крови 50-летнего водителя правоохранители смогли обнаружить алкоголь, а выжить гражданину удалось благодаря везению. В частности, в транспорте сработали подушки безопасности, что, как считают эксперты, и спасло жителю Свердловской области жизнь. Авто получило серьезные механические повреждения, по факту аварии также организована проверка.
Автор: Марина Вебер