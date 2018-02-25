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Европейские журналисты оценили обновленный Renault Captur
Журналистами Carwow, европейской интернет-платформы покупки автомобилей, были проведены тесты обновленного Renault Captur. Отмечается, что рестайлиноговая версия автомобиля получила оригинальные колесные диски, совершенно новые цвета кузова, видоизмененную решетку радиатора, а под капотом две версии двигателей: бензиновый объемом 1,2 и дизельный на 1,5 литров.

Европейские журналисты оценили обновленный Renault Captur


Эксперты Carwow отметили новую отделку Renault Captur, выполненную из качественных материалов, багажное отделение с большим количеством ниш для хранения вещей, а также оснащение новых моделей системами Easy Park Assist и Blind Spot Warning начиная с базовой комплектации. Обновленную версию снабдили 1,2-литровым бензиновым двигателем, позволяющем набрать 100 км/ч за 10 секунд, также доступна модель с дизельным мотором объемом 1,5 литра.

Интерьер обновленного Renault Captur включает в себя другой комплект сидений, новый рычаг переключения скоростей, аудиосистему Bose премиум-класса. Среди недостатков отмечены достаточно хрупкие подлокотники и наличие элементов, выполненных из грубой пластмассы.

Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 10:46
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