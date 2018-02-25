Европейские журналисты оценили обновленный Renault Captur
Журналистами Carwow, европейской интернет-платформы покупки автомобилей, были проведены тесты обновленного Renault Captur. Отмечается, что рестайлиноговая версия автомобиля получила оригинальные колесные диски, совершенно новые цвета кузова, видоизмененную решетку радиатора, а под капотом две версии двигателей: бензиновый объемом 1,2 и дизельный на 1,5 литров.
Эксперты Carwow отметили новую отделку Renault Captur, выполненную из качественных материалов, багажное отделение с большим количеством ниш для хранения вещей, а также оснащение новых моделей системами Easy Park Assist и Blind Spot Warning начиная с базовой комплектации. Обновленную версию снабдили 1,2-литровым бензиновым двигателем, позволяющем набрать 100 км/ч за 10 секунд, также доступна модель с дизельным мотором объемом 1,5 литра.
Интерьер обновленного Renault Captur включает в себя другой комплект сидений, новый рычаг переключения скоростей, аудиосистему Bose премиум-класса. Среди недостатков отмечены достаточно хрупкие подлокотники и наличие элементов, выполненных из грубой пластмассы.
Эксперты Carwow отметили новую отделку Renault Captur, выполненную из качественных материалов, багажное отделение с большим количеством ниш для хранения вещей, а также оснащение новых моделей системами Easy Park Assist и Blind Spot Warning начиная с базовой комплектации. Обновленную версию снабдили 1,2-литровым бензиновым двигателем, позволяющем набрать 100 км/ч за 10 секунд, также доступна модель с дизельным мотором объемом 1,5 литра.
Интерьер обновленного Renault Captur включает в себя другой комплект сидений, новый рычаг переключения скоростей, аудиосистему Bose премиум-класса. Среди недостатков отмечены достаточно хрупкие подлокотники и наличие элементов, выполненных из грубой пластмассы.
Автор: Артемов Сергей