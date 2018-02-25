Годовалый вирус Coldroot RAT до сих пор не видят антивирусы
Специалисты обнаружили вирус Coldroot RAT год назад и до сих пор его не видят антивирусы. Вредоносная программа поражает все существующие ОС: Linux, Windows, Mac OS X. Ее цель – записать историю нажатий клавиатуры и получить полный доступ к операционной системе.
Coldroot RAT, в версии для ОС от Apple, выдает себя за драйвер для аудиоустройств под файлом com.apple.audio.driver2.app. Во время установки пользователя просят ввести данные для доступа к ПК. После этого Coldroot модифицирует файл TCC.db, который содержит данные о установленных на компьютере программах и их уровень доступа к системе. Таким образом, он получает большие возможности: может сохранять историю работы на клавиатуре и мыши, а также создавать и удалять любые файлы и процессы, дает доступ к удаленному управлению компьютером.
В последней версии Mac OS, под названием High Sierra, доступ Coldroot RAT к файловой системе ограничили. Теперь невозможно изменить файл TCC.db, который защищен специальной системой. Как рассказал специалист по информационной безопасности Патрик Уордл, создателем вируса является некто Coldzer0, который продает свой продукт в Сети уже больше одного года. Антивирусные продукты до сих пор никак не реагируют на него, что очень удивляет экспертов. Они советуют внимательно изучать программы, требующие ввод паролей, а также использовать фаерволлы.
Coldroot RAT, в версии для ОС от Apple, выдает себя за драйвер для аудиоустройств под файлом com.apple.audio.driver2.app. Во время установки пользователя просят ввести данные для доступа к ПК. После этого Coldroot модифицирует файл TCC.db, который содержит данные о установленных на компьютере программах и их уровень доступа к системе. Таким образом, он получает большие возможности: может сохранять историю работы на клавиатуре и мыши, а также создавать и удалять любые файлы и процессы, дает доступ к удаленному управлению компьютером.
В последней версии Mac OS, под названием High Sierra, доступ Coldroot RAT к файловой системе ограничили. Теперь невозможно изменить файл TCC.db, который защищен специальной системой. Как рассказал специалист по информационной безопасности Патрик Уордл, создателем вируса является некто Coldzer0, который продает свой продукт в Сети уже больше одного года. Антивирусные продукты до сих пор никак не реагируют на него, что очень удивляет экспертов. Они советуют внимательно изучать программы, требующие ввод паролей, а также использовать фаерволлы.
Автор: Северов Андрей