Джамала рассказала об угрозах в ходе отбора на “Евровидение-2018”
Певица Джамала призналась, что в ходе отбора на “Евровидение-2018” в ее адрес поступали угрозы. Таким образом недоброжелатели пытались вынудить артистку “голосовать правильно”.
Накануне стало известно, что представлять Украину в рамках “Евровидения-2018” года должен Константин Бочаров, который выступает под псевдонимом Melovin. Как рассказала Джамала, именно от его поклонников в адрес поступали многочисленные угрозы посредством SMS. Хотя артистка считает это серьезным делом, дотягивающим до уголовной ответственности, на принятие ею итогового решения такие манипуляции не влияли.
Выбор лучшего претендента на место в “Евровидении” проходил на территории Украины накануне, 24 февраля, чему предшествовали еще два этапа. Согласно сумме голосов, поступивших от членов жюри и непосредственно зрителей, победа досталась Melovin, который уже пробовал свои силы на отборе, но не прошел с первого раза. Молодой исполнитель уже пообещал, что привезет из Португалии победу для своей страны.
Накануне стало известно, что представлять Украину в рамках “Евровидения-2018” года должен Константин Бочаров, который выступает под псевдонимом Melovin. Как рассказала Джамала, именно от его поклонников в адрес поступали многочисленные угрозы посредством SMS. Хотя артистка считает это серьезным делом, дотягивающим до уголовной ответственности, на принятие ею итогового решения такие манипуляции не влияли.
Выбор лучшего претендента на место в “Евровидении” проходил на территории Украины накануне, 24 февраля, чему предшествовали еще два этапа. Согласно сумме голосов, поступивших от членов жюри и непосредственно зрителей, победа досталась Melovin, который уже пробовал свои силы на отборе, но не прошел с первого раза. Молодой исполнитель уже пообещал, что привезет из Португалии победу для своей страны.
Автор: Марина Вебер