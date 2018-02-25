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Джамала рассказала об угрозах в ходе отбора на “Евровидение-2018”
Певица Джамала призналась, что в ходе отбора на “Евровидение-2018” в ее адрес поступали угрозы. Таким образом недоброжелатели пытались вынудить артистку “голосовать правильно”.

Джамала рассказала об угрозах в ходе отбора на “Евровидение-2018”

Накануне стало известно, что представлять Украину в рамках “Евровидения-2018” года должен Константин Бочаров, который выступает под псевдонимом Melovin. Как рассказала Джамала, именно от его поклонников в адрес поступали многочисленные угрозы посредством SMS. Хотя артистка считает это серьезным делом, дотягивающим до уголовной ответственности, на принятие ею итогового решения такие манипуляции не влияли.

Выбор лучшего претендента на место в “Евровидении” проходил на территории Украины накануне, 24 февраля, чему предшествовали еще два этапа. Согласно сумме голосов, поступивших от членов жюри и непосредственно зрителей, победа досталась Melovin, который уже пробовал свои силы на отборе, но не прошел с первого раза. Молодой исполнитель уже пообещал, что привезет из Португалии победу для своей страны.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 11:06
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