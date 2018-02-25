Умер бывший главный конструктор «АвтоВАЗа» и создатель «Нивы» Георгий Мирзоев
Ушёл из жизни Георгий Мирзоев, ранее он занимал пост главного конструктора предприятия «АвтоВАЗ» (1976-1998 годы). Талантливый инженер-конструктор был инициатором производства переднеприводного хэтчбека ВАЗ-2108, открывшего новый модельный ряд.
Георгий Константинович Мирзоев умер в возрасте 84 лет. Он имел прямое отношение к созданию легендарного отечественного внедорожника «Нива» ВАЗ-2121, принимал участие в создании и последующем серийном производстве УАЗ-452, УАЗ-469, ВАЗ-2105, Samara-2, ВАЗ-2110, ВАЗ-2123 (Chevrolet Niva), ВАЗ-1111 «Ока», а также ВАЗ-1119 «Калина». После выхода на заслуженный отдых конструктор принимал активное участие в инжиниринге, благодаря ему был запущен проект авто на топливных элементах под названием «Лада Антел».
Впоследствии Мирзоев разрабатывал различные битопливные транспортные средства серии CNG. Он написал научные труды по конструкции и последующему расчёту автомобилей, имел звание профессора технических наук, являлся членом SAE.
Георгий Константинович Мирзоев умер в возрасте 84 лет. Он имел прямое отношение к созданию легендарного отечественного внедорожника «Нива» ВАЗ-2121, принимал участие в создании и последующем серийном производстве УАЗ-452, УАЗ-469, ВАЗ-2105, Samara-2, ВАЗ-2110, ВАЗ-2123 (Chevrolet Niva), ВАЗ-1111 «Ока», а также ВАЗ-1119 «Калина». После выхода на заслуженный отдых конструктор принимал активное участие в инжиниринге, благодаря ему был запущен проект авто на топливных элементах под названием «Лада Антел».
Впоследствии Мирзоев разрабатывал различные битопливные транспортные средства серии CNG. Он написал научные труды по конструкции и последующему расчёту автомобилей, имел звание профессора технических наук, являлся членом SAE.
Автор: Семен Зайцев