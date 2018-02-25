Стало известно о внезапном замужестве Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски неожиданно для поклонников вышла замуж. Избранником звезды стал Себастьян Бир-Макклард, с которым модель сыграла свадьбу в Нью-Йорке, сообщив о событии посредством Instagram.
Фолловеры Эмили Ратаковски были несколько удивлены новости о замужестве кумира. Дело в том, что модель в отношениях со своим супругом официально состоит всего несколько недель, и некоторые поклонники сочли такой срок слишком незначительным для того, чтобы связывать себя узами брака. Мнения подписчиков на этот счет разошлись: кто-то убежден, что все дело в сильной страсти между актрисой и Бир-Макклардом, другие же считают, что Ратаковски просто забеременела и ее возлюбленный решил поступить как настоящий мужчина.
Кроме того, до этих отношений модель в течение трех лет встречалась с другим мужчиной. И, хотя срок их романа оказался заметно внушительнее, жениться пара совсем не торопилась.
Ранее за одну ночь Эмили Ратаковски успела обнародовать в социальных сетях сразу четыре фото топлес.
Фолловеры Эмили Ратаковски были несколько удивлены новости о замужестве кумира. Дело в том, что модель в отношениях со своим супругом официально состоит всего несколько недель, и некоторые поклонники сочли такой срок слишком незначительным для того, чтобы связывать себя узами брака. Мнения подписчиков на этот счет разошлись: кто-то убежден, что все дело в сильной страсти между актрисой и Бир-Макклардом, другие же считают, что Ратаковски просто забеременела и ее возлюбленный решил поступить как настоящий мужчина.
Кроме того, до этих отношений модель в течение трех лет встречалась с другим мужчиной. И, хотя срок их романа оказался заметно внушительнее, жениться пара совсем не торопилась.
Ранее за одну ночь Эмили Ратаковски успела обнародовать в социальных сетях сразу четыре фото топлес.
Автор: Марина Вебер