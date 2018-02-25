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Англичанка, за 20 тысяч фунтов накачавшая свои ягодицы, опасается, что они взорвутся
Двадцативосьмилетняя жительница Бирмингема занимается улучшением своего тела с помощью пластической хирургии с 18-ти лет. Последней процедурой англичанки стала операция в турецкой клинике, где за 20 тысяч долларов ей вставили импланты в ягодицы. Но результат оказался плачевным, девушка смогла присесть лишь через пять недель после хирургического вмешательства, ее преследуют кошмары и приступы панического страха, что импланты разорвутся внутри ягодиц.

Англичанка, за 20 тысяч фунтов накачавшая свои ягодицы, опасается, что они взорвутся


Четыре ринопластики, контурирование лица, четыре операции на груди, три - в области паха, операция на соски и пять процедур липоксации - таков перечень косметических и пластических процедур, к которым успела прибегнуть 28-летняя англичанка из Бирмингема Стар Делгайдис. За это время девушка потратила на преображение своей фигуры около 350 тысяч долларов, регулярно приобретая ботокс, специальных гель для увеличения губ, а также прибегая к различным лазерным процедурам. Последнее, что не устраивало англичанку в своем внешнем виде, были ягодицы. В декабре она легла в турецкую клинику, где ей за 20 тысяч долларов сделали операцию, вставив импланты, причем девушка, вопреки мнению врачей, увеличила их вес в два раза.

Итогом операции стал панический страх девушки, которая боится, что ее ягодицы просто разорвутся. Она смогла сидеть лишь через пять недель после процедуры. Теперь англичанка сожалеет, что переборщила с массой имплантов, рассказывая, что чувствует, как они двигаются внутри. Девушка снова собирает деньги, чтобы снова лечь под нож хирургов, но в этот раз для удаления разочаровавших ее имплантов из ягодиц.

Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 11:33
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