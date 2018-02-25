Ольга Орлова призналась, что решилась на “пластику”
Ольга Орлова призналась поклонникам, что решилась на безоперационную “пластику”. На откровение звезда пошла после того, как ее микроблог заполнили вопросы фанатов, интересующихся, как певица сохраняет себя в такой хорошей форме.
По словам Ольги Орловой, сохранять стройность ей помогает сбалансированное питание. Правда, это не единственный способ, и знаменитость также иногда пользуется процедурой, известной как “армопластика”. Посредством последней можно избавиться от ряда проблем, среди которых галифе, бока, живот, а также внутренняя поверхность бедер. Это сравнимо с липосакцией, однако без реального вреда для здоровья, наркоза, непосредственно операций и последующего восстановления.
Правда, некоторые поклонники усомнились в том, что именно этот способ помогает Ольге Орловой в свои годы сохранять столь привлекательную фигуру.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, Ольга Орлова решительно опровергла слухи о своем романе с Вячеславом Манучаровым.
По словам Ольги Орловой, сохранять стройность ей помогает сбалансированное питание. Правда, это не единственный способ, и знаменитость также иногда пользуется процедурой, известной как “армопластика”. Посредством последней можно избавиться от ряда проблем, среди которых галифе, бока, живот, а также внутренняя поверхность бедер. Это сравнимо с липосакцией, однако без реального вреда для здоровья, наркоза, непосредственно операций и последующего восстановления.
Правда, некоторые поклонники усомнились в том, что именно этот способ помогает Ольге Орловой в свои годы сохранять столь привлекательную фигуру.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, Ольга Орлова решительно опровергла слухи о своем романе с Вячеславом Манучаровым.
Автор: Марина Вебер