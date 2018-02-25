Мама Тимати рассказала о воспитании его дочери Алисы
Мама музыканта Тимати Симона Юнусова рассказала о воспитании его дочери Алисы. Бабушка много времени проводит с внучкой и некоторыми моментами ее общения с ней поспешила поделиться в Instagram.
По словам Симоны Юнусовой, она старается научить Алису базовым принципам взаимоотношений с окружающими – умению просить прощение, отвечать на неудобные вопросы и вести себя достойно в обществе.
«Самым любопытным для меня всегда были способность «препарировать» собственные чувства и отслеживать человеческие реакции. Если честно, то я очень нервничаю, когда внучка нарушает какие-то правила, но это моя вина и мои заморочки, поскольку она очень хорошо справляется с трудностями и без нравоучений с моей стороны», - поделилась мама рэп-исполнителя. Также она отметила, что для ребенка важно научиться выражать свое мнение и делать выводы исходя из собственных мыслей.
По словам Симоны Юнусовой, она старается научить Алису базовым принципам взаимоотношений с окружающими – умению просить прощение, отвечать на неудобные вопросы и вести себя достойно в обществе.
«Самым любопытным для меня всегда были способность «препарировать» собственные чувства и отслеживать человеческие реакции. Если честно, то я очень нервничаю, когда внучка нарушает какие-то правила, но это моя вина и мои заморочки, поскольку она очень хорошо справляется с трудностями и без нравоучений с моей стороны», - поделилась мама рэп-исполнителя. Также она отметила, что для ребенка важно научиться выражать свое мнение и делать выводы исходя из собственных мыслей.
Автор: Сёмина Виктория