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Lenovo готовит производство ноутбуков нового поколения
Lenovo запланировала производство ноутбуков нового поколения, они создаются на базе Ryzen. Очередным улучшением моделей ThinkPad E585 и E485 является наличие требований среднего уровня, изделиям необязательно использовать дискретную графику.

Lenovo готовит производство ноутбуков нового поколения

В штаб-квартире Lenovo заявляют, что новым компактным ноутбукам достаточно встроенного в Ryzen 5 2500U, а также Ryzen 7 2700U блока AMD Vega. Использование новой электроники в устройствах имеет отношение к APU/SoC AMD Raven Ridge и Ryzen 3/5/7 2000U. Производитель предлагает изделия, созданные на Ideapad 720S-13ARR, с Ryzen 5 2500U на четыре ядра (Ryzen 7 2700U). Ассортимент новых устройств расширят за счёт ThinkPad A285 (15 дюймов) и ThinkPad A485 (14 дюймов).

Инженеры компании в настоящее время работают над ThinkPad E480/E580 (на Intel Core), изделиями ThinkPad E585 и ThinkPad E485. Данные модели упоминаются в PDF-документе, его подготовили для Mobile World Congress, ожидаемого нынешней весной в Барселоне (Испания).

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 11:51
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