Специалист из Google сообщил о найденной бреши в безопасности Windows 10
Член отдела Google Project Zero, подразделение занимается поиском уязвимостей в любом программном обеспечении, сообщил о найденных проблемах в Windows 10. Новой бреши в безопасности присвоили статус критической.
Джеймс Форшоу написал специальный отчет об обнаруженном слабом звене в компанию Microsoft. Специалисты из Google всегда дают на исправление ситуации 3 месяца, в это время они держат всю информацию в секрете. Если же должной реакции не последовало, они выкладывают все в открытый доступ, таким образом подгоняя исполнителей. Софтверный гигант не отреагировал должным образом и об опасной уязвимости может узнать любой желающий.
Тот, кто воспользуется брешью, получит доступ к любым изменениям файлов в системе. В Google Project Zero сделали два подробных отчета о различных способах взлома операционной системы. Microsoft отчиталась о исправлении бага, однако проверка показала, что устранили только первый способ, поэтому о проблеме стало известно широкой общественности. Также гугловцев возмутило придание проблеме статуса «важной», тогда как угроза относится к «критической».
Джеймс Форшоу написал специальный отчет об обнаруженном слабом звене в компанию Microsoft. Специалисты из Google всегда дают на исправление ситуации 3 месяца, в это время они держат всю информацию в секрете. Если же должной реакции не последовало, они выкладывают все в открытый доступ, таким образом подгоняя исполнителей. Софтверный гигант не отреагировал должным образом и об опасной уязвимости может узнать любой желающий.
Тот, кто воспользуется брешью, получит доступ к любым изменениям файлов в системе. В Google Project Zero сделали два подробных отчета о различных способах взлома операционной системы. Microsoft отчиталась о исправлении бага, однако проверка показала, что устранили только первый способ, поэтому о проблеме стало известно широкой общественности. Также гугловцев возмутило придание проблеме статуса «важной», тогда как угроза относится к «критической».
Автор: Северов Андрей