Под Саратовом коллекторы угрожают впятером изнасиловать девушку и ее мать
В Вольский отдел МВД под Саратовом 22 февраля поступило заявление от 22-летней девушки об угрозах изнасилования со стороны коллекторов. По ее словам, они прислали сообщение, предлагая ей и ее матери отработать "долг телом" с пятью молодыми людьми.
Угрозы женщинам поступали из-за их долгов перед микрофинансовой организацией. В уведомлении, носившем оскорбительный характер, коллекторы поставили условие, если девушка не вернет деньги, то они впятером изнасилуют ее и мать. Молодые люди также предложили им самим добровольно отработать задолженность "телом" и даже описали способы, как это может происходить.
После полученного заявления об угрозах правоохранители Саратовской области начали проверку по данному делу. Подробности происшествия уточняются.
Ранее в Удмуртии сын попытался изнасиловать мать-пенсионерку.
Угрозы женщинам поступали из-за их долгов перед микрофинансовой организацией. В уведомлении, носившем оскорбительный характер, коллекторы поставили условие, если девушка не вернет деньги, то они впятером изнасилуют ее и мать. Молодые люди также предложили им самим добровольно отработать задолженность "телом" и даже описали способы, как это может происходить.
После полученного заявления об угрозах правоохранители Саратовской области начали проверку по данному делу. Подробности происшествия уточняются.
Ранее в Удмуртии сын попытался изнасиловать мать-пенсионерку.
Автор: Чупира Марьяна