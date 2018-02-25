Госпиталь Вишневского будет активно осваивать ядерную медицину
В декабре 2017 года между 3 Центральным военным клиническим госпиталем Вишневского и ФБГУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» был заключен договор о сотрудничестве. Последнее будет осуществляться в научно-исследовательских целях, а также в рамках реализации государственной инициативы по развитию ядерной энергетики.
В рамках разработанной ранее программы между 3 ЦВКГ Вишневского и «Курчатовским институтом» будет наращиваться сотрудничество в совместных проектах медицинского и биологического направления.
В частности, как отметил начальник госпиталя Вишневского, генерал-майор Александр Есипов, в качестве приоритетных направлений выбраны: ядерная и персонифицированная медицина, разработка новых медицинских материалов и таргетные технологии. Всего этого будут добиваться в ходе совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, общих инвестиционных проектов, исследований и прочих мероприятий.
У сотрудников госпиталя Вишневского имеется опыт участия в мероприятиях, направленных на усиление радиационной безопасности. В частности, они присутствовали на проводимой на базе Ученого совета Российской медицинской академии Минздрава России конференции «Радиационная гигиена и радиационная безопасность государства».
В рамках разработанной ранее программы между 3 ЦВКГ Вишневского и «Курчатовским институтом» будет наращиваться сотрудничество в совместных проектах медицинского и биологического направления.
В частности, как отметил начальник госпиталя Вишневского, генерал-майор Александр Есипов, в качестве приоритетных направлений выбраны: ядерная и персонифицированная медицина, разработка новых медицинских материалов и таргетные технологии. Всего этого будут добиваться в ходе совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, общих инвестиционных проектов, исследований и прочих мероприятий.
У сотрудников госпиталя Вишневского имеется опыт участия в мероприятиях, направленных на усиление радиационной безопасности. В частности, они присутствовали на проводимой на базе Ученого совета Российской медицинской академии Минздрава России конференции «Радиационная гигиена и радиационная безопасность государства».
Автор: Дмитрий Дмитриев