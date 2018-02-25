Обновленный седан Audi A6 обзаведется цифровой приборной панелью
Обновленная версия седана Audi A6 от немецкого производителя обзаведется цифровой приборной панелью. При этом эксперты отмечают, что интерьер новинки получит много общих черт с Audi A7 Sportback последней генерации.
Помимо сенсорного дисплея и цифровой панели, в салоне Audi A6 также появится многофункциональное рулевое колесо, почти аналогичное тому, что имеется в фастбэке Audi A7. Также данные модели будут отличаться схожими дверными панелями. Имеются сведения, что от “старшего брата” седан может получить и некоторые другие детали интерьера, в том числе отделку кожей Valcona, наличие фирменного помощника Audi AI и устанавливаемую в премиальных авто стереосистему Bang & Olufsen.
Помимо прочего, Audi A6 должен обзавестись системой автономного вождения, которая позволит ему без вмешательства человека парковаться, осуществлять обгон и запускать экстренное торможение. Для корректной работы такой функции седан оснастили целым перечнем всевозможных датчиков и камер.
Ранее в Сети были обнародованы рендеры нового Audi Q3.
Помимо сенсорного дисплея и цифровой панели, в салоне Audi A6 также появится многофункциональное рулевое колесо, почти аналогичное тому, что имеется в фастбэке Audi A7. Также данные модели будут отличаться схожими дверными панелями. Имеются сведения, что от “старшего брата” седан может получить и некоторые другие детали интерьера, в том числе отделку кожей Valcona, наличие фирменного помощника Audi AI и устанавливаемую в премиальных авто стереосистему Bang & Olufsen.
Помимо прочего, Audi A6 должен обзавестись системой автономного вождения, которая позволит ему без вмешательства человека парковаться, осуществлять обгон и запускать экстренное торможение. Для корректной работы такой функции седан оснастили целым перечнем всевозможных датчиков и камер.
Ранее в Сети были обнародованы рендеры нового Audi Q3.
Автор: Марина Вебер