В игре Overwatch может появиться новый герой
В компании Blizzard намекнули о вероятном появлении нового героя в шутере Overwatch. По крайней мере, именно такое предположение выдвинули геймеры после прочтения очередного рапорта от разработчиков в официальном Twitter-аккаунте компьютерной игры.
В запутанном военном рапорте от разработчиков Overwatch из компании Blizzard, размещенном на официальном Twitter-аккаунте известного компьютерного шутера, говорится о завершении таинственной боевой операции "Белый купол". В ходе ее проведения ранения получили инженер Торбьорн Линдхольм и лейтенант Райнхардт Вильгельм, а вот о дальнейшей участи Эмре Сарыоглу - рядового первого класса, принимавшего участие в боевых действиях в рамках операции "Белый купол", командование умолчало. До сих пор не ясно, что именно означает содержание рапорта, но в Сети уже родились предположения о введении в шутер еще одного героя. Предполагают, что в этой роли может выступить именно рядовой Эмре Сарыоглу, о судьбе которого разработчики умолчали. По другим версиям, загадочное сообщение может стать предпосылкой появления в игре какой-то новой карты либо миссии.
Любители игры Overwatch могут открыть новые скины для своих героев, просматривая матчи Лиги на Twitch. Также, отправив сообщения Cheer в поддержку своих команд, можно заработать различные награды от разработчиков.
В запутанном военном рапорте от разработчиков Overwatch из компании Blizzard, размещенном на официальном Twitter-аккаунте известного компьютерного шутера, говорится о завершении таинственной боевой операции "Белый купол". В ходе ее проведения ранения получили инженер Торбьорн Линдхольм и лейтенант Райнхардт Вильгельм, а вот о дальнейшей участи Эмре Сарыоглу - рядового первого класса, принимавшего участие в боевых действиях в рамках операции "Белый купол", командование умолчало. До сих пор не ясно, что именно означает содержание рапорта, но в Сети уже родились предположения о введении в шутер еще одного героя. Предполагают, что в этой роли может выступить именно рядовой Эмре Сарыоглу, о судьбе которого разработчики умолчали. По другим версиям, загадочное сообщение может стать предпосылкой появления в игре какой-то новой карты либо миссии.
Любители игры Overwatch могут открыть новые скины для своих героев, просматривая матчи Лиги на Twitch. Также, отправив сообщения Cheer в поддержку своих команд, можно заработать различные награды от разработчиков.
Автор: Артемов Сергей