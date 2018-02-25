Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018
exclusive / Технологии / Важно

В игре Overwatch может появиться новый герой
В компании Blizzard намекнули о вероятном появлении нового героя в шутере Overwatch. По крайней мере, именно такое предположение выдвинули геймеры после прочтения очередного рапорта от разработчиков в официальном Twitter-аккаунте компьютерной игры.

В игре Overwatch может появиться новый герой


В запутанном военном рапорте от разработчиков Overwatch из компании Blizzard, размещенном на официальном Twitter-аккаунте известного компьютерного шутера, говорится о завершении таинственной боевой операции "Белый купол". В ходе ее проведения ранения получили инженер Торбьорн Линдхольм и лейтенант Райнхардт Вильгельм, а вот о дальнейшей участи Эмре Сарыоглу - рядового первого класса, принимавшего участие в боевых действиях в рамках операции "Белый купол", командование умолчало. До сих пор не ясно, что именно означает содержание рапорта, но в Сети уже родились предположения о введении в шутер еще одного героя. Предполагают, что в этой роли может выступить именно рядовой Эмре Сарыоглу, о судьбе которого разработчики умолчали. По другим версиям, загадочное сообщение может стать предпосылкой появления в игре какой-то новой карты либо миссии.

Любители игры Overwatch могут открыть новые скины для своих героев, просматривая матчи Лиги на Twitch. Также, отправив сообщения Cheer в поддержку своих команд, можно заработать различные награды от разработчиков.

Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 12:35
Читайте также
Спортсмены из Южной Кореи и КНДР прошли вместе на
Жители Кировска получили предупреждение от МЧС о
ВМФ России получит новый авианосец
Художница обвинила журнал Maxim в воровстве
Финальный зачет: Самые яркие, необычные и
Российские налоговики выявляют «серые схемы» за
YouTube заблокировал видео с поющими гимн на
Ковальчук считает победу сборной России по хоккею
Звезда “Танцев” Екатерина Решетникова
Хоккеиста Гусева из России признали лучшим
Умер бывший главный конструктор «АвтоВАЗа» и
В России рухнули цены на дешевые смартфоны от
Добавление комментария
Последние новости
25.02, 17:44 Ученые определили наиболее безопасную для жизни страну
25.02, 17:33 Спортсмены из Южной Кореи и КНДР прошли вместе на
25.02, 17:24 СМИ сообщают о расставании Эвана Макгрегора с молодой
25.02, 17:20 Американские ученые создали искусственный глаз
25.02, 17:14 В Минобороны РФ рассказали о создании сверхзвукового
25.02, 17:05 NY Post назвала хоккеистов из РФ, выигравших ОИ-2018,
25.02, 16:55 Жители Кировска получили предупреждение от МЧС о морозах
25.02, 16:44 Канадские ученые через электроэнцефалограф прочитали
25.02, 16:35 Ким Уайлд рассказала о встрече с НЛО 9 лет назад
25.02, 16:26 Артист «Цирка Запашного» Мартынов упал из-за
25.02, 16:19 Путин после победы сборной по хоккею на ОИ лично
25.02, 16:10 Пользователи Сети раскритиковали Любовь Успенскую за
25.02, 16:00 В Сети появилось первое фото флагманского смартфона
25.02, 15:49 Ученые назвали продукты-провокаторы камней в почках
25.02, 15:40 Регина Тодоренко и Влад Топалов работают над совместным
25.02, 15:30 Кросс-купе Volvo XC50 засветилось на первых рендерах
25.02, 15:18 ВМФ России получит новый авианосец
25.02, 15:10 Диетологи установили влияние на снижение веса качества
25.02, 14:58 Художница обвинила журнал Maxim в воровстве
25.02, 14:50 Финальный зачет: Самые яркие, необычные и запоминающиеся