Звезда “Танцев” Екатерина Решетникова подстриглась “под мальчика”
Екатерина Решетникова, известная публике по участию в шоу “Танцы”, кардинально сменила свой образ. Девушка избавилась от своих длинных волос и решила подстричься “под мальчика”, чем удивила поклонников.
Экс-участница “Танцев”, которая сейчас занимается постановкой хореографии, решила поэкспериментировать с собственной внешностью, остановив выбор на волосах. Иногда Решетникова перекрашивалась в неожиданные цвета, однако на этот раз она зашла дальше и сделала экстремально короткую стрижку “под мальчика”. Свое перевоплощение звезда “Танцев” показала своим подписчикам.
Многие испугались, что у их кумира серьезные проблемы со здоровьем, и якобы именно поэтому она решилась на кардинальный шаг. Однако сама Екатерина Решетникова поспешила успокоить своих фолловеров. Она пояснила, что таким образом просто избавилась от “испорченных в конец волос”. Другая часть аудитории таких перемен не оценила, считая, что теперь звезда популярного танцевального шоу выглядит совсем неженственно.
Экс-участница “Танцев”, которая сейчас занимается постановкой хореографии, решила поэкспериментировать с собственной внешностью, остановив выбор на волосах. Иногда Решетникова перекрашивалась в неожиданные цвета, однако на этот раз она зашла дальше и сделала экстремально короткую стрижку “под мальчика”. Свое перевоплощение звезда “Танцев” показала своим подписчикам.
Многие испугались, что у их кумира серьезные проблемы со здоровьем, и якобы именно поэтому она решилась на кардинальный шаг. Однако сама Екатерина Решетникова поспешила успокоить своих фолловеров. Она пояснила, что таким образом просто избавилась от “испорченных в конец волос”. Другая часть аудитории таких перемен не оценила, считая, что теперь звезда популярного танцевального шоу выглядит совсем неженственно.
Автор: Марина Вебер