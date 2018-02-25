Хоккеиста Гусева из России признали лучшим нападающим на зимних ОИ
В Пхенчхане, в ходе зимней Олимпиады, Никита Гусев стал лучшим бомбардиром зимнего турнира, спортсмен забросил четыре шайбы. Россиянина признали лучшим по версии представителей Международной Федерации хоккея.
Российская сборная вышла победителем в зимних ОИ в Южной Корее, команда сумела обыграть в ходе финального турнира своих немецких коллег. Речь идёт об овертайме, сыгранного при зафиксированном счёте 4:3. Никита Гусев оформил дубль, наряду с этим прославленный хоккеист сделал две высокоэффективные передачи. На протяжении шести матчей престижного турнира спортсмен сумел набрать в максимуме 12 очков (восемь результативных передач плюс четыре шайбы), став лучшим бомбардиром.
Илья Ковальчук, а также Павел Дацюк, нападающие из РФ, защитник Вячеслав Войнов и вратарь Василий Кошечкин составили символическую сборную проходящего хоккейного турнира. В неё же вошёл форвард Эли Толванен из Финляндии, а также известный канадский защитник Максим Норо.
Российская сборная вышла победителем в зимних ОИ в Южной Корее, команда сумела обыграть в ходе финального турнира своих немецких коллег. Речь идёт об овертайме, сыгранного при зафиксированном счёте 4:3. Никита Гусев оформил дубль, наряду с этим прославленный хоккеист сделал две высокоэффективные передачи. На протяжении шести матчей престижного турнира спортсмен сумел набрать в максимуме 12 очков (восемь результативных передач плюс четыре шайбы), став лучшим бомбардиром.
Илья Ковальчук, а также Павел Дацюк, нападающие из РФ, защитник Вячеслав Войнов и вратарь Василий Кошечкин составили символическую сборную проходящего хоккейного турнира. В неё же вошёл форвард Эли Толванен из Финляндии, а также известный канадский защитник Максим Норо.
Автор: Семен Зайцев