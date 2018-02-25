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Хоккеиста Гусева из России признали лучшим нападающим на зимних ОИ
В Пхенчхане, в ходе зимней Олимпиады, Никита Гусев стал лучшим бомбардиром зимнего турнира, спортсмен забросил четыре шайбы. Россиянина признали лучшим по версии представителей Международной Федерации хоккея.

Хоккеиста Гусева из России признали лучшим нападающим на зимних ОИ

Российская сборная вышла победителем в зимних ОИ в Южной Корее, команда сумела обыграть в ходе финального турнира своих немецких коллег. Речь идёт об овертайме, сыгранного при зафиксированном счёте 4:3. Никита Гусев оформил дубль, наряду с этим прославленный хоккеист сделал две высокоэффективные передачи. На протяжении шести матчей престижного турнира спортсмен сумел набрать в максимуме 12 очков (восемь результативных передач плюс четыре шайбы), став лучшим бомбардиром.

Илья Ковальчук, а также Павел Дацюк, нападающие из РФ, защитник Вячеслав Войнов и вратарь Василий Кошечкин составили символическую сборную проходящего хоккейного турнира. В неё же вошёл форвард Эли Толванен из Финляндии, а также известный канадский защитник Максим Норо.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 12:10
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