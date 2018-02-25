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Ковальчук считает победу сборной России по хоккею на Олимпиаде очень показательной
После разгрома сборной Германии в финальном матче турнира Олимпиады в Пхенчхане хоккеистами из России, нападающий Илья Ковальчук прокомментировал игру. Спортсмен отметил, что победа стала показательной, хотя досталась россиянам очень нелегко.

Ковальчук считает победу сборной России по хоккею на Олимпиаде очень показательной


По мнению Ковальчука, Олимпиада – это переживания и невероятная ответственность. Некоторые хоккеисты сборной России впервые участвовали в соревнованиях такого уровня, поэтому очень нервничали. В финальном матче турнира по хоккею ОИ-2018 россияне сумели собраться и нашли момент, чтобы сравнять счет. В игре со сборной Германии отличился нападающий Никита Гусев, а победную шайбу в ворота соперника отправил в овертайме Кирилл Капризов. Итогом противостояния стала победа России со счетом 4:3.

Для 34-летнего Ковальчука золотая медаль, завоеванная в Пхенчхане, стала особенно значимой. Он с 5-летнего возраста, когда впервые начал заниматься хоккеем, стремился стать обладателем олимпийского золота. Об этом мечтал его отец, и «дорогую медаль» нападающий посвятил памяти своего родителя.

Ранее хоккейная сборная России обыграла американцев со счетом 4:0.

Автор: Чупира Марьяна
Сегодня, 12:22
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