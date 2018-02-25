Ковальчук считает победу сборной России по хоккею на Олимпиаде очень показательной
После разгрома сборной Германии в финальном матче турнира Олимпиады в Пхенчхане хоккеистами из России, нападающий Илья Ковальчук прокомментировал игру. Спортсмен отметил, что победа стала показательной, хотя досталась россиянам очень нелегко.
По мнению Ковальчука, Олимпиада – это переживания и невероятная ответственность. Некоторые хоккеисты сборной России впервые участвовали в соревнованиях такого уровня, поэтому очень нервничали. В финальном матче турнира по хоккею ОИ-2018 россияне сумели собраться и нашли момент, чтобы сравнять счет. В игре со сборной Германии отличился нападающий Никита Гусев, а победную шайбу в ворота соперника отправил в овертайме Кирилл Капризов. Итогом противостояния стала победа России со счетом 4:3.
Для 34-летнего Ковальчука золотая медаль, завоеванная в Пхенчхане, стала особенно значимой. Он с 5-летнего возраста, когда впервые начал заниматься хоккеем, стремился стать обладателем олимпийского золота. Об этом мечтал его отец, и «дорогую медаль» нападающий посвятил памяти своего родителя.
Ранее хоккейная сборная России обыграла американцев со счетом 4:0.
По мнению Ковальчука, Олимпиада – это переживания и невероятная ответственность. Некоторые хоккеисты сборной России впервые участвовали в соревнованиях такого уровня, поэтому очень нервничали. В финальном матче турнира по хоккею ОИ-2018 россияне сумели собраться и нашли момент, чтобы сравнять счет. В игре со сборной Германии отличился нападающий Никита Гусев, а победную шайбу в ворота соперника отправил в овертайме Кирилл Капризов. Итогом противостояния стала победа России со счетом 4:3.
Для 34-летнего Ковальчука золотая медаль, завоеванная в Пхенчхане, стала особенно значимой. Он с 5-летнего возраста, когда впервые начал заниматься хоккеем, стремился стать обладателем олимпийского золота. Об этом мечтал его отец, и «дорогую медаль» нападающий посвятил памяти своего родителя.
Ранее хоккейная сборная России обыграла американцев со счетом 4:0.
Автор: Чупира Марьяна