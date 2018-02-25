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YouTube заблокировал видео с поющими гимн на награждении ОИ хоккеистами из РФ
Сервис YouTube заблокировал видео, на котором показано, как хоккеисты из России поют национальный гимн на награждении в рамках ОИ-2018. Сведения об этом предоставляют пользователи Сети.

YouTube заблокировал видео с поющими гимн на награждении ОИ хоккеистами из РФ

После победы российских хоккеистов на ОИ-2018 в Сети начали появляться материалы с их участием, в том числе видео с исполнением гимна. Соответствующий ролик обнародовали и на просторах популярной площадки YouTube, но продержался он там всего несколько минут, прежде чем видеохостинг его заблокировал. В сообщении, всплывающем вместо непосредственно видео, указано, что публикация содержит материалы от партнеров International Olympic Committee.

Некоторые пользователи Сети также уточняют, что в сервисе Instagram подобные материалы тоже быстро блокируются и недоступны для просмотра. В частности, это касается видео непосредственно с церемонии награждения.

В финальном сражении ОИ-2018 сборной РФ удалось с минимальным разрывом в одну шайбу обойти команду Германии, впервые получив золото Олимпиады в указанной дисциплине.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 12:28
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