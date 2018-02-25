YouTube заблокировал видео с поющими гимн на награждении ОИ хоккеистами из РФ
Сервис YouTube заблокировал видео, на котором показано, как хоккеисты из России поют национальный гимн на награждении в рамках ОИ-2018. Сведения об этом предоставляют пользователи Сети.
После победы российских хоккеистов на ОИ-2018 в Сети начали появляться материалы с их участием, в том числе видео с исполнением гимна. Соответствующий ролик обнародовали и на просторах популярной площадки YouTube, но продержался он там всего несколько минут, прежде чем видеохостинг его заблокировал. В сообщении, всплывающем вместо непосредственно видео, указано, что публикация содержит материалы от партнеров International Olympic Committee.
Некоторые пользователи Сети также уточняют, что в сервисе Instagram подобные материалы тоже быстро блокируются и недоступны для просмотра. В частности, это касается видео непосредственно с церемонии награждения.
В финальном сражении ОИ-2018 сборной РФ удалось с минимальным разрывом в одну шайбу обойти команду Германии, впервые получив золото Олимпиады в указанной дисциплине.
После победы российских хоккеистов на ОИ-2018 в Сети начали появляться материалы с их участием, в том числе видео с исполнением гимна. Соответствующий ролик обнародовали и на просторах популярной площадки YouTube, но продержался он там всего несколько минут, прежде чем видеохостинг его заблокировал. В сообщении, всплывающем вместо непосредственно видео, указано, что публикация содержит материалы от партнеров International Olympic Committee.
Некоторые пользователи Сети также уточняют, что в сервисе Instagram подобные материалы тоже быстро блокируются и недоступны для просмотра. В частности, это касается видео непосредственно с церемонии награждения.
В финальном сражении ОИ-2018 сборной РФ удалось с минимальным разрывом в одну шайбу обойти команду Германии, впервые получив золото Олимпиады в указанной дисциплине.
Автор: Марина Вебер